Sam Bankman-Fred ritira la quotazione di una donazione politica di 1 miliardo di dollari

Sam Bankman-Fried, fondatore e CEO di FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, parla durante la riunione annuale dei membri dell’Institute of International Finance (IIF) a Washington, DC, giovedì 13 ottobre 2022.

Il miliardario di criptovalute Sam Bankman-Fried sta ritrattando un precedente commento secondo cui potrebbe spendere $ 1 miliardo o più in gare da qui alle elezioni del 2024.

a maggioIl 30enne “Qual è il tuo problema”, ha detto nel podcast Pushkin Industries, che si aspettava di presentare “a nord di $ 100 milioni” nelle prossime elezioni presidenziali e aveva un “tetto morbido” di $ 1 miliardo. In un’intervista a Mattina soldi Politica Ma questa settimana, il fondatore dell’exchange globale di criptovalute FTX l’ha definita una “citazione stupida”.

“Penso che i miei messaggi siano stati un po’ sciatti e incoerenti in alcuni casi”, ha continuato Bankman-Fried, che ha anche fondato l’azienda Alameda Research.

Invece, si dice che Bankman-Fried abbia investito circa 40 milioni di dollari in comitati di azione politica e campagne quest’anno in vista delle elezioni di medio termine, con la maggior parte di quei soldi andati ai candidati democratici. Il CEO di FTX era la forza trainante Dietro Proteggi il nostro futuro PAC Ha raccolto oltre $ 28 milioni Finora – e potrebbe muovere l’ago nelle prossime gare in casa.

Ma per ora, Bankman-Fried ha sospeso la spesa per la sua campagna politica, dicendo a Politico: “Ad un certo punto, quando invii il tuo messaggio agli elettori, non c’è molto che puoi fare”.

“Puoi dedicarci più tempo, più messaggi, più soldi, qualsiasi altra cosa, [but] “Non si fa niente di più”, ha detto il CEO di FTX a Politico.

Il mercato delle criptovalute è crollato da quando Bankman-Fried ha promesso per la prima volta centinaia di milioni di dollari all’inizio di quest’anno.

Bitcoin, la più grande valuta digitale del mondo, è scesa di oltre il 50% negli ultimi sei mesi e di oltre il 70% da quando ha raggiunto il massimo storico nel novembre 2021. Nel frattempo, il mercato delle criptovalute nel suo insieme è passato da una capitalizzazione di mercato di circa 3 trilioni di dollari in meno rispetto allo scorso anno, a meno di 1 trilione di dollari oggi.

Da parte sua, Bankman-Fried ha speso molti soldi negli ultimi mesi per supportare l’industria degli asset digitali durante l’inverno del 2022. Il trader quantitativo, diventato CEO, ha salvato diverse società di criptovalute per proteggersi dall’impatto di un più ampio contagio in tutto il settore e Bankman-Fried Per la CNBC a settembre Quel FTX ha ancora un altro miliardo di dollari da spargere.

Bankman-Fried era anche interessato ad aiutare a finanziare la proposta acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, secondo i messaggi di testo personali recentemente rilasciati nell’ambito della causa di Twitter per costringere Musk a completare l’accordo. A un certo punto, il miliardario era pronto a impegnare fino a 8 miliardi di dollari, Secondo la lettera di Misk Dal “collaboratore” di Bankman-Fried, il professor Will MacAskill. Tuttavia, secondo i rapporti, non ha mai fatto un’offerta ufficiale.

Nel frattempo, negli ultimi mesi le autorità di regolamentazione e i politici statunitensi hanno rivolto sempre più la loro attenzione alla politica delle criptovalute, poiché un’ondata di fallimenti e operazioni di criptovalute ha eroso la fiducia nella classe di asset emergente.

Lo scorso meseAd esempio, la Casa Bianca di Biden ha rilasciato il suo primo quadro in assoluto su come dovrebbe essere la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti, compresi i modi per reprimere le frodi nello spazio delle risorse digitali.

– Brian Schwartz della CNBC ha contribuito a questo rapporto.