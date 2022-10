Punteggio Guardians vs Yankees: ALDS Game 2 aggiornamenti in tempo reale dietro Giancarlo Stanton e Amed Rosario homers

Giancarlo Stanton ha dato ai New York Yankees un vantaggio iniziale contro i Cleveland Guardians dopo due run in gara 2 dell’ALDS venerdì, ma il tiro da solista di Amed Rosario nel quinto ha pareggiato la partita. Partita delle 2. Gli Yankees prendono un vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque con una vittoria per 4-1 in gara 1. La partita era fissata per venerdì alle 13:07, dopo che la partita originariamente programmata di giovedì era stata posticipata a causa del maltempo. Quindi, l’ultimo giorno di questa serie è diventato una vacanza. Le partite 2-5, se necessario, si giocano in quattro giorni consecutivi.

Shane Bieber inizia per i Guardiani. Aveva 13-8 con un’ERA di 2,88 nella stagione regolare e ha concluso molto forte. Ha avuto solo un’ERA 2.04 nelle sue ultime 13 partenze. Si è comportato bene anche all’inizio della serie di wild card. Gli Yankees non hanno visto Bieber in questa stagione, ma lo hanno etichettato per sette run su nove successi in 4 2/3 inning nei playoff del 2020, con Aaron Judge e Kleiber Torres che lo hanno portato in profondità. Nestor Cortez parte invece per gli Yankees. Il mancino è diventato un eroe di culto nel Bronx in questa stagione, finendo 12-4 con un’ERA di 2,44. Ha un’ERA di 2,07 nelle sue ultime 12 partenze e ha lanciato molto bene nelle sue due uscite contro Cleveland (ERA di 2,19 in 12 inning e 1/3).

Segui CBS Sports MLB dal vivo durante la partita 2 per gli aggiornamenti della squadra.