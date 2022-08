Amazon acquisisce iRobot da Roomba con un accordo da 1,7 miliardi di dollari

Commenta questa storia Sospensione

I dispositivi Amazon ascoltano, guardano e presto puliranno dopo di te. Il gigante dell’e-commerce acquisirà iRobot, meglio conosciuto per il suo robot Roomba, in un affare tutto in contanti del valore di 1,7 miliardi di dollari, l’ultima mossa nel suo ritorno a casa. Dai dispositivi indossabili per il fitness ai dispositivi di streaming fino al suo assistente digitale Alexa, Amazon ha sviluppato una gamma di dispositivi all’interno di un ecosistema che collega più strettamente i consumatori con l’azienda e i suoi servizi. L’anno scorso è stato introdotto Astro, oltre $ 1000 Il robot mira a spostare piccoli oggetti e tenere le sue telecamere aperte per gli intrusi.

L’accordo annunciato venerdì è anche una continuazione della strategia aziendale di Amazon per espandere la quota di mercato in varie categorie di prodotti attraverso acquisizioni. Lui lei Cattura l’episodioche produce campanelli video e altre tecnologie per la casa intelligente, nel febbraio 2018 e prima ancora ciglio, che collega telecamere e campanelli alla casa. Ha anche sbalordito l’industria alimentare nel 2017 quando ha annunciato il suo acquisto Mercato di cibi integraliUn affare del valore di 13,7 miliardi di dollari.

(Il fondatore di Amazon Jeff Bezos possiede il Washington Post.)

Questa mossa arriva appena due settimane dopo Amazon Ha annunciato che acquisterà il fornitore di cure primarie One Medical per $ 3,9 miliardi come parte di un’importante espansione delle ambizioni sanitarie dell’azienda tecnologica. Il collegamento, una delle più grandi acquisizioni di sempre, offre ad Amazon una rete fisica di uffici e fornitori di servizi sanitari e migliora il suo portafoglio sanitario esistente, che include una farmacia online e Amazon Care, un’assistenza urgente virtuale e in servizio. READ I futures Dow scendono dopo aver innescato una vendita mirata; Il mercato offre una probabilità del 90% di farlo

L’offerta di Amazon di $ 61 per azione è un premio del 22 percento rispetto al prezzo di chiusura di giovedì di $ 49,99. Venerdì, le azioni iRobot sono aumentate di circa il 19,1% per chiudere a $ 59,54.

“Sappiamo che risparmiare tempo è importante e che le faccende domestiche richiedono tempo prezioso che può essere speso meglio facendo qualcosa che i clienti amano”, ha affermato Dave Limp, vicepresidente senior dei dispositivi Amazon. “Nel corso di molti anni, il team di iRobot ha dimostrato la propria capacità di reinventare il modo in cui le persone puliscono con prodotti incredibilmente pratici e innovativi”.

Fondato nel 1990 da professionisti della robotica del Massachusetts Institute of Technology, iRobot offre una gamma di aspirapolvere e mop robotici, nonché purificatori d’aria e aspirapolvere portatili. Il suo caratteristico Roomba, che costa fino a $ 1.000, riconosce i contorni e gli angoli dei pavimenti e può rilevare oggetti, fornendo connettività a Wi-Fi e smartphone e può essere richiamato da dispositivi domestici intelligenti ad attivazione vocale. La società ha iniziato a operare alla borsa del Nasdaq nel 2005.

Sebbene il nome iRobot sia il nome più importante nella robotica domestica, ha avuto un anno difficile. Venerdì, ho detto Secondo quarto I ricavi sono stati di 255,4 milioni di dollari, in calo del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ha registrato una perdita netta di $ 43,4 milioni per i tre mesi terminati il ​​2 luglio.

La società prevede inoltre di spostare alcuni ruoli ingegneristici non fondamentali in aree a basso costo come parte di un piano di riduzione dei costi, licenziando il 10% della sua forza lavoro, circa 140 dipendenti, secondo un rapporto sugli utili. READ EasyJet spinge la sua ragazza, prende a pugni un lavoratore aeroportuale

La società ha ritirato le previsioni finanziarie per il 2022 emesse a maggio e ha sospeso tutte le altre indicazioni sulla performance futura, citando “turbe e incertezze in corso che potrebbero influenzare le prospettive dell’azienda”.

iRobot Products, che definisce le planimetrie degli spazi più intimi dei propri clienti, migliorerà il portafoglio di prodotti di Amazon powered by orologio da casaE le persone dentro.

Quello che era iniziato come un microfono in un altoparlante si è evoluto in un tipo crescente di dispositivo pensato per rendere la vita domestica più piacevole. Lo scorso settembre, all’evento stampa annuale dell’azienda, Amazon ha presentato una versione da 15 pollici di Echo Show da parete che guarda e ascolta la tua casa, e una serie di altri prodotti e servizi che monitorano tutti i consumatori anticipando in qualche modo le loro esigenze .

La crescita di questa tecnologia mette in evidenza la crescente tolleranza dei consumatori nei confronti di sensori e fotocamere addestrati nelle loro routine quotidiane. Questo sviluppo ha suscitato critiche da parte dei difensori della privacy e dei consumatori preoccupati. Sottolinea inoltre come i giganti della tecnologia vedono la casa come un’altra piattaforma per una serie di servizi e una miniera d’oro di dati personali.

Amazon riceverà il debito netto di iRobot secondo i termini dell’accordo, che richiederà l’approvazione normativa e gli azionisti del produttore di bot. Colin Angle rimarrà come CEO di iRobot.

Le azioni di Amazon sono scese dell’1,2% venerdì per chiudere a $ 140,80, dandogli un valore di mercato di $ 1,4 trilioni.