Vincitori e vinti del calcio della Georgia dopo l’iconica vittoria sullo stato dell’Ohio

Ma gli ampi ricevitori della Georgia hanno fatto la differenza sabato, quando i Bulldog ne avevano assolutamente bisogno.

“Hanno un chip sulla spalla e vogliono giocare”, ha detto l’allenatore della Georgia Kirby Smart della posizione. “Hanno un quarterback che può prendere la palla. Molti di loro sono stati in grado di tornare indietro. È davvero il mio comitato quando lo guardi. Vedi Arion, AD, Ladd giocano tutti per noi nel gioco di passaggio. Marcus ha fatto grandi giocate.

I Bulldogs hanno limitato il loro miglior ricevitore largo della stagione regolare a Ladd McConkey perché è stato rallentato da un infortunio al ginocchio. Ha avuto due ricezioni per una yard negativa, ma Bennett lo ha trovato per una conversione da due punti che si è rivelata cruciale in una vittoria per 42-41.

Keerys Jackson ha assunto McConkey come restituitore del punt e ha risposto bene lì. Ha preso un passaggio di 35 yard per impostare il touchdown di Mitchell.

Abbiamo sentito da tempo che questa ampia sala ricevitori è in grado di fare la differenza. Abbiamo visto perché i Bulldog erano così sabato, quando ne avevano più bisogno.

Perdente: CJ Strode