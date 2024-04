Taylor Swift raggiunge 32 canzoni nella Hot 100 in una settimana

Beth Garrabrant

Taylor Swift Quella che stiamo vivendo è una settimana storica pitturaGrafici (datato 4 maggio). Oltre ad avere il suo 14esimo album in carriera nella Billboard 200 con Sezione dei poeti torturatiha stabilito molti nuovi record pitturaclassifiche, inclusa la Billboard Hot 100.

Come riportato in precedenza, secondo Luminate, la raccolta è stata lanciata al numero 1 della Billboard 200 con 2,61 milioni di unità di album equivalenti guadagnate nella settimana di apertura. Questa è la seconda settimana più grande da allora in base a tale misurazione pittura Ha iniziato a misurare gli album più popolari della settimana in unità di album equivalenti nel 2014, dopo quello di Adele 25 (3.482 milioni, 12 dicembre 2015).

Con il suo 14esimo album n. 1 nella classifica Billboard 200, Swift raggiunge Jay-Z per il maggior numero di solisti solisti. Complessivamente solo i Beatles ne hanno di più (19).

Inoltre, tutte le 31 canzoni dell'edizione deluxe di Sezione dei poeti torturati debuttando nell'ultima lista Hot 100, inclusa l'intera top 14: la più grande acquisizione mai vista dal numero 1 e inferiori. Ecco un riepilogo (tutto per la prima volta tranne dove diversamente indicato):

Grado, titolo:

N. 1, “Two Weeks”, feat. Post Malone

N. 2, “Giù cattivo”

N. 3: “Posso farlo con il cuore spezzato”.

N. 4 “Sezione Poeti torturati”

N. 5, “Lungo, Londra”

N. 6, “Mio figlio rompe solo i suoi giocattoli preferiti”.

N. 7: “Ma mio padre lo amava”.

N. 8, “Florida!!!”, feat. Firenze + La Macchina

N. 9, “Chi ha paura di me, piccolo?”

N. 10, “Sei colpevole di peccato?”

N. 11, “Uscire dal galera”

N. 12 Lummel

N. 13 “Alchimia”

N. 14 “L'uomo più giovane che sia mai esistito”

#20, “Posso aggiustarlo (davvero non posso)”

N. 21 “L'arco di Clara”

N. 23, “Grazie, Amy”.

N. 24 “Molto minore”

N. 25 “Cane Nero”

N. 26 “Ti riprenderò”

N. 30 “Albatro”

N. 32 “Profezia”

N. 34, “Lo odio qui.”

N. 35, “Come è andata a finire?”

N. 36 “Chloe, Sam, Sofia o Marcus”.

N. 39 “Sto guardando nelle finestre delle persone.”

# 41, “Cruel Summer” (in calo rispetto al numero 13, trascorrendo quattro settimane al numero 1)

N. 44 “Cassandra”

N. 46 “Pietro”

N. 47 “Il Boulter”

Numero 51 “Manoscritto”

N. 55 “Pettirosso”

Grazie al suo precedente successo n. 1 “Cruel Summer”, ripreso dal suo album del 2019 Amante, Swift ha raggiunto un totale di 32 canzoni nella Hot 100. Nei 65 anni di storia della classifica, questo è il massimo tra le donne in una sola settimana. Nel complesso, solo Morgan Wallen ha classificato più canzoni – 36 – in una sola settimana, quando ha pubblicato il suo album Una cosa alla volta È stato inaugurato in cima alla Billboard 200 il 18 marzo 2023.

La maggior parte delle voci nella Hot 100 Single Week

Top 100, artista, classifica settimanale

36, Morgan Wallen, 18/03/2023

32, Taylor Swift, 5/4/2024

28, Morgan Wallen, 25/03/2023

27, Drake, 14/07/2018

26, Taylor Swift, 27/11/2021

25, Taylor Swift, 22/07/2023

25, Lil Baby, 29/10/2022

24, Drake, 21/10/2023

24, Drake, 21/07/2018

24, Drake, 8/4/2017

Inoltre, Swift ha classificato 26 canzoni nella top 40 della Hot 100, un nuovo record per una sola settimana. Supera la soglia dei 22 segnata da Drake il 21 ottobre 2023, quando il suo ultimo album, Per tutti i caniha debuttato in cima alla Billboard 200.

Inoltre, con 15 canzoni nella top 20 della Hot 100, Swift raggiunge Drake per il maggior numero di voci nella regione in una sola settimana. Si è classificato 15 dei primi 20 in classifica il 19 novembre 2022, come La sua perditacon 21 Savage, ha debuttato al numero 1 della Billboard 200. In particolare, Drake ha ostacolato il sedicesimo successo di Swift nella top 20 questa settimana: il suo nuovo singolo, “Push Ups”, entra al numero 19.

Con 31 debutti, Swift porta il totale della sua carriera a 263 voci nella Top 100. È il numero più alto tra le donne e secondo assoluto, dietro ai 330 di Drake (aggiunge una new entry questa settimana, con “Pushups”). Di questi, 12 hanno raggiunto il numero uno e 59 hanno raggiunto la top 10 (secondi in assoluto, dopo i 77 di Drake).