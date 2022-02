La Cina non è SpaceX, potrebbe essere la fonte di uno schianto di un razzo sulla luna

Quasi ogni nuovo oggetto osservato nel cielo è un asteroide, e questa era anche l’ipotesi per questo oggetto. Ha ottenuto la designazione WE0913A.

Tuttavia, si è scoperto che WE0913A era in orbita attorno alla Terra, non al Sole, il che lo rendeva molto probabilmente qualcosa che proveniva dalla Terra. Il signor Gray ha detto che pensava che potesse far parte del razzo che ha lanciato DSCOVR. Ulteriori dati hanno confermato che WE0913A ha superato la luna due giorni dopo il lancio di DSCOVR, il che sembra confermare l’identificazione.

Il signor Gray ora si rende conto che il suo errore è stato pensare di lanciare DSCOVR su una traiettoria verso la Luna e usare la sua gravità per far oscillare il veicolo spaziale verso la sua destinazione finale a circa un milione di miglia dalla Terra, dove il veicolo spaziale avrebbe fornito un avviso di tempeste solari in arrivo.

Ma, come ha sottolineato il Sig. Giorgini, il DSCOVR è stato effettivamente lanciato su una traiettoria diretta non oltre la Luna.

“Vorrei davvero averlo recensito”, ha detto Gray prima che il suo annuncio uscisse a gennaio. “Ma sì, appena John Giorgini me lo ha fatto notare, è diventato chiaro che avevo già sbagliato”.

SpaceX, che non ha risposto a una richiesta di commento, non ha detto che WE0913A non era lo stadio del suo razzo. Ma probabilmente non l’ha nemmeno rintracciata. Il più delle volte, il secondo stadio di un Falcon 9 viene respinto nell’atmosfera per bruciare. In questo caso, il missile aveva bisogno di tutto il suo propellente per portare il DSCOVR alla sua lontana destinazione.