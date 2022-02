Super Bowl 2022: l’infortunio di Odell Beckham Jr fa sì che le stelle della NFL richiedano il divieto dei campi in erba

Il Super Bowl LVI è cambiato in modo significativo domenica dopo l’ampia ricezione di Ramez Odell Beckham Jr.. Ha perso la partita a causa di un infortunio al ginocchio dopo che la sua gamba è rimasta bloccata sull’erba sintetica del SoFi Stadium. Beckham, che ha segnato due gol per 52 yard e ha segnato tre gol, stava dominando la partita di campionato prima dell’infortunio.

Non solo Beckham non è stato in grado di giocare per il resto del Super Bowl LVI, ma deve preoccuparsi del suo futuro dopo aver subito quello che dovrebbe essere un altro strappo dell’ACL nello stesso ginocchio che si è infortunato la scorsa stagione mentre era alla Brown, secondo CBS Sports. Jason Las Canfora, un insider della NFL. L’infortunio di Beckham ha indotto i giocatori della NFL, sia attuali che precedenti, a cancellare l’uso del tappeto erboso negli stadi.

Naturalmente, lo stadio SoFi da 5 miliardi di dollari è uno di questi.

C’è molto sostegno per i campi in erba naturale, ma cos’è la campagna “Flip The Turf”? La metà delle squadre di campionato gioca su erba sintetica, motivo per cui i giocatori pagano per cambiare. Ci sono statistiche nella campagna Per sostenere il motivo per cui i campi dovrebbero passare dall’erba all’erba.

Nella petizione, i campi in erba contengono:

Il 28% in più di lesioni alla parte inferiore del corpo sono dovute alla mancanza di contatto.

Il 32% degli infortuni al ginocchio senza contatto e il 69% degli infortuni al piede e alla caviglia senza contatto si sono verificati sul tappeto erboso.

La temperatura del prato può raggiungere i 60 gradi in più rispetto al prato naturale, il che aumenta la velocità di rilascio e ingestione di gas tossici.

Ci sono anche problemi ambientali dietro la campagna:

Attualmente, il prato non può essere riciclato negli Stati Uniti, risultando in circa 330 milioni di libbre di rifiuti di discarica ogni anno e microplastica nei nostri sistemi idrici e di irrigazione.

In media, un singolo campo in erba richiede più di 440.000 libbre di derivati ​​del petrolio. La sua produzione produce carbonio, crea combustibili fossili e contribuisce al riscaldamento globale.

A differenza del tappeto erboso, il tappeto erboso non raffredda l’ambiente. Non filtra gli inquinanti dell’aria e dell’acqua. Non fissa l’anidride carbonica e non rilascia ossigeno. L’erba non ha alcun beneficio climatico.

I giocatori pagano per cambiare. Il Super Bowl LVI è forse il punto di rottura.