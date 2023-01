I Red Sox firmeranno Adam Duvall

I Red Sox sono d’accordo con l’outfielder Adam Duval Con un contratto di un anno da 7 milioni di dollari che potrebbe arrivare fino a 10 milioni di dollari con bonus di rendimento, Rapporti di Craig Mish del Miami Herald. Chris Henrique di Beyond the Monster ha riferito sui Red Sox’ interesse E che le due parti erano vicine a un accordo (Collegamento Twitter). Secondo Chris Cotello di MassLiveI bonus sulle prestazioni si basano sulle presenze nel tabellone. La transazione è fisica in sospeso. Duvall è un cliente di CAA Sports.

Duvall, 34 anni, ha iniziato la sua carriera in MLB con i Giants nel 2014 e da allora è rimbalzato nella NFL, giocando per Reds, Braves e Marlins. I momenti salienti della sua carriera fino ad oggi sono stati la stagione 2016, quando ha ottenuto una selezione All-Star con i Reds, tagliando .241/.297/.498 (104 wRC+) con 33 homer in 150 partite, e la stagione 2021, in cui ha ricevuto un guanto d’oro, 226/.287/.513 (107 wRC+) per i Braves dopo uno scambio di metà stagione dai Marlins, vincendo una World Series con Atlanta. In questa stagione, Duvall ha guidato la NL in RBI con 113 mentre ha segnato 38 fuoricampo.

Duvall è tornato ad Atlanta per la stagione 2022, ma la sua campagna di 33 anni non è stata così produttiva come la stagione 2021. Uno stiramento al polso sinistro – più specificamente, una guaina del tendine strappata che ha richiesto un intervento chirurgico – molto probabilmente ha influito sulle prestazioni complessive di Duvall , ma la recessione è ancora chiara. In vista della stagione 2022, Duvall ha un record di 241 colpi ISO meno la media di battuta. 263 ISO consegnati durante la sua prestazione di 38 giocatori nel 2021 lo collocano al 14° posto tra tutti i battitori idonei. Quella forza è in gran parte svanita, con l’ISO di Duvall che si è ridotto a 0,188, classificandosi al 74 ° posto tra i giocatori con almeno 300 presenze in targa. Lo slash risultante di .213/.276/.401 è stato del 13% peggiore rispetto alla media del campionato, come misurato dal WRC+.

La stagione 2022 ha visto la velocità media di strikeout di Duvall scendere da 89,8 mph a 88,3 mph, mentre le sue palle colpite e colpite sono diminuite di oltre tre punti percentuali. Nel frattempo, il tasso di sciopero è balzato dal 31,4% nel 2021 a un più alto 32,1% nel 2022.

È impossibile dire con esattezza quanto sia dovuto al suo polso infortunato e quanto sia dovuto a un generale deterioramento delle capacità. Per un battitore con OBP basso come Duvall, la perdita di potere dipende sicuramente dalla sua capacità di giocare come battitore medio o migliore su base giornaliera. Tuttavia, Duvall mostra ancora un’enorme forza contro la sinistra nel 2022 (. Ha valore anche se la sua forza non torna mai alla sua forma pre-2022.

Con un acquisto fuori stagione Masataka Yoshida sinistra e Alex Verdugo Destinato a giocare sul campo destro, Duvall sembra destinato a passare il tempo al centrocampo, anche se sarebbe particolarmente un buon complemento per Yoshida o Verdugo destrimani, che sono entrambi mazze mancine. Cotillo ha riferito ieri che i Red Sox credono che Duvall sia in grado di giocare a centro campo a 34 anni, nonostante abbia solo 593 corse in major league nella posizione.

Se Duvall ricoprirà una posizione quotidiana o più multiproprietà dipende dallo sviluppo dei giovani Garen Doran, la cui minuscola linea .221 / .283 / .363 (78 wRC+) è stata ridotta nel 2022 da una massiccia divisione del plotone; Doran ha tagliato solo .184/.238/.211 contro il campo sinistro per Boston, risultando in un 22 wRC+ quasi ingiocabile. Contro i destrimani, tuttavia, ottiene un più appetibile .229/.293/.398 (91 wRC+). Duvall e Turnover Center consentiranno ai lavoratori Enrico Hernandez Per giocare in campo, contribuendo a coprire una perdita Xander Bogaerts In libera agenzia e La storia di Trevor a infortunio.

Anche dopo la fine della stagione, che ha visto Boston Estensione Raffaele Devers per $ 313,5 milioni e aggiungi Yoshida Contratto quinquennale da 90 milioni di dollari Insieme ad accordi minori con Kenley JansenE Justin TurnerE Corey KluberE Chris MartinIl front office di Haim Bloom ha ancora molto da fare prima dell’apertura, anche dopo aver ingaggiato Duvall. La massima priorità in futuro dovrebbe essere affrontare il campo centrale, dove Hernandez può giocare in modo efficiente ogni giorno, ma la prima scelta per essere il suo compagno di gioco doppio è Christian Arroy. interbase Elvis Andrewsnel Maine Boston Ha detto Ha un interesse, è il miglior intermediario rimasto nel mercato dei free agent. così ha detto, Josh Harrison E forse anche Joricson Provar Rimangono come possibili opzioni in seconda base e si dice che lo siano i Red Sox Esplora il mercato commerciale Anche per ricevere aiuto.

Con Duvall a bordo, i Red Sox proiettato Per un libro paga del giorno di apertura di circa $ 190 milioni, con passività fiscali fantasiose di circa $ 216 milioni sul libro mastro. Quel segno sul libro paga in contanti è poco meno dei $ 221 milioni a cui hanno terminato la stagione 2022, mentre il loro attuale livello di lusso lascia circa $ 17 milioni di respiro prima che corrano il rischio di pagare la tassa per la seconda stagione consecutiva. Bloom e il suo staff dovrebbero lasciare un certo margine di manovra mentre continuano a cercare modi per aumentare il roster.