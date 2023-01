SpaceX lancia un avanzato satellite GPS (Global Positioning System) per la US Space Force e fa un atterraggio

Sono già quattro i lanci per SpaceX quest’anno.

SpaceXUn razzo Falcon 9 è decollato dalla Space Force Station Cape Canaveral in Florida mercoledì (18 gennaio) alle 7:24 EST (1224 GMT) trasportando un nuovo satellite di navigazione della costellazione GPS degli Stati Uniti.

Usa il sistema di posizionamento satellitare globale rinnovato Falco 9 Il booster del primo stadio, che in precedenza era stato spinto verso la Stazione Spaziale Internazionale Equipaggio 5 Gli astronauti della NASA Nicole Mann e Josh Kasada, lo specialista di missione giapponese Koichi Wakata e la russa Anna Kikina.

Il primo stadio si è separato con successo dallo stadio superiore che trasportava il carico utile circa 2 minuti e 40 secondi dopo aver liberato la rampa di lancio allo Space Launch Complex 40 a Cape, è sceso sano e salvo sulla Terra ed è atterrato su una nave drone SpaceX chiamata “A Shortfall of Gravitas” circa 8 minuti dopo e 40 secondi dopo il decollo.

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato nello spazio il veicolo spaziale GPS III 06, un satellite avanzato del sistema di posizionamento globale, il 18 gennaio 2023 alle 7:24 EDT (1224 GMT) dallo Space Launch Complex 40 al Cape Canaveral Force Station Satellite in Florida. (Credito immagine: SpaceX)

SpaceX ha dichiarato in una trasmissione in diretta del lancio che la carenatura, che protegge il carico utile durante la prima fase dell’ascesa del razzo, sarà recuperata dall’Oceano Atlantico per un futuro riutilizzo.

Il veicolo spaziale GPS III 06, un satellite avanzato, ha continuato a ruotare oltre il primo stadio e a staccare la carenatura sopra lo stadio superiore del Falcon 9. Lo stadio superiore ha portato il carico utile a un’altitudine di circa 2.670 miglia (4.300 km) sopra la superficie terrestre dove ha lanciato il satellite circa un’ora dopo e 30 minuti dal decollo.

il SatellitiPrende il nome dal famoso aviatore e prima donna a sorvolare con successo l’Oceano Atlantico, Amelia Earhart ora continuerà da sola la sua orbita operativa a 12.500 miglia (20.200 chilometri) sopra il nostro pianeta.

Amelia Earhart è la sesta della serie GPS III. Un altro, dal nome Neil ArmstrongE Lanciato nel giugno 2021. Satellite di proprietà e gestito da una società Forza spaziale americana, fa parte di una spinta più ampia per modernizzare la flotta GPS del paese. Il nuovo satellite dovrebbe avere 15 anni e alla fine farà parte di una costellazione di 32 satelliti di prossima generazione. Secondo il suo creatore, Lockheed Martin (Si apre in una nuova scheda).

Lockheed Martin afferma che l’ultima generazione di veicoli spaziali GPS ha una precisione fino a tre volte superiore, un miglioramento di otto volte nei sistemi anti-jamming e un nuovo design modulare adattivo per “soddisfare meglio le esigenze delle mutevoli missioni e delle minacce emergenti”.

L’azienda afferma che quasi la metà della popolazione mondiale (o quattro miliardi di utenti) fa affidamento sulla tecnologia GPS per qualsiasi cosa, dai trasporti al monitoraggio attento dell’agricoltura alle infrastrutture di servizio (alcuni dei quali utilizzano il GPS in parte per individuare le aree di servizio).

Tuttavia, la rete GPS degli Stati Uniti non è l’unico array disponibile di satelliti per la navigazione. L’Unione europea ha un gruppo indipendente noto come Galileo, di proprietà della Russia glonasse la Cina ha un sistema chiamato Beidou. L’autonomia dei sistemi GPS è spesso sollevata come un’importante questione di sovranità e sicurezza nazionale, in particolare sulla scia di Invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.