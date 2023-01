18 gennaio 2023

Apple presenta il nuovo HomePod con audio e intelligenza senza pari

Offre un’incredibile qualità del suono, funzionalità Siri avanzate e un’esperienza di casa intelligente sicura e protetta

Cupertino, California Apple ha annunciato oggi HomePod (2nd Gen), un potente altoparlante intelligente che offre un’acustica di livello superiore in un design iconico. Ricco di innovazioni Apple e dell’intelligenza di Siri, HomePod offre audio algoritmico avanzato per un’esperienza di ascolto rivoluzionaria, incluso il supporto per colonne sonore spaziali coinvolgenti. Con nuovi pratici modi per gestire le attività quotidiane e controllare una casa intelligente, gli utenti possono ora creare automazioni per la casa intelligente con Siri, ricevere una notifica quando viene rilevato un allarme fumo o monossido di carbonio nella loro casa e controllare la temperatura e l’umidità in una stanza— tutto a mani libere.

Il nuovo HomePod è disponibile per l’ordine online e nell’app Apple Store a partire da oggi e la disponibilità inizierà venerdì 3 febbraio.

“Sfruttando la nostra esperienza e innovazione audio, il nuovo HomePod offre bassi ricchi e profondi, medi naturali e alti chiari e dettagliati”, ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. “Con la popolarità dell’HomePod mini, abbiamo visto un crescente interesse per l’audio più potente che può essere ottenuto in un HomePod più grande. Siamo entusiasti di presentare l’HomePod di nuova generazione ai clienti di tutto il mondo.”

Design raffinato

Con una trama a rete senza cuciture e acusticamente trasparente e una superficie tattile retroilluminata che si illumina da un bordo all’altro, il nuovo HomePod ha un bellissimo design che si adatta a qualsiasi spazio. L’HomePod è disponibile in White e Midnight, un nuovo colore realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%, con un cavo di alimentazione intrecciato in tinta.

Casa della Potenza Acustica

HomePod offre un’incredibile qualità del suono, con bassi ricchi e profondi e straordinarie alte frequenze. Un tweeter ad alta velocità progettato su misura, un potente driver che spinge il diaframma a 20 mm, un microfono con equalizzazione dei bassi integrato e una serie di cinque tweeter attorno alla base lavorano tutti insieme per offrire un’esperienza audio potente. Il chip S7 è combinato con il software e la tecnologia dei sensori di sistema per offrire un suono computazionale più avanzato che massimizza il pieno potenziale del suo sistema audio per un’esperienza di ascolto ai vertici della categoria.

Con la tecnologia di rilevamento della stanza, l’HomePod apprende i riflessi sonori dalle superfici vicine per determinare se è contro un muro o indipendente, quindi adatta il suono in tempo reale. Il preciso controllo direzionale sull’array di cinque altoparlanti separa e trasmette il suono diretto e surround, immergendo gli ascoltatori in un suono cristallino e una ricca strumentazione.

Gli utenti possono ascoltare un catalogo di oltre 100 milioni di brani con Apple Music,1 Goditi l’audio spaziale con un singolo HomePod o come coppia stereo, oppure crea un’esperienza home theater accattivante con Apple TV 4K. Con Siri, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di conoscenze musicali e cercare per artista, canzone, testo, decennio, genere, stato d’animo o attività.

Esperienza elevata con più altoparlanti HomePod

Due o più altoparlanti HomePod o HomePod Mini aprono una varietà di potenti funzionalità. utilizzando l’audio multiroom con AirPlay,2 Gli utenti possono semplicemente dire “Hey Siri”, toccare e tenere premuta la parte superiore dell’HomePod per riprodurre lo stesso brano su più altoparlanti HomePod, riprodurre brani diversi su diversi altoparlanti HomePod o persino usarlo come interfono per trasmettere messaggi ad altre stanze.

Gli utenti possono anche creare una coppia stereo con due altoparlanti HomePod nello stesso spazio.3 Oltre a separare i canali sinistro e destro, la coppia stereo riproduce ciascun canale in perfetta armonia, creando una gamma sonora più ampia e coinvolgente rispetto ai tradizionali altoparlanti stereo per un’esperienza di ascolto davvero eccezionale.

Integrazione perfetta con l’ecosistema Apple

Sfruttando la tecnologia a banda ultralarga, gli utenti possono trasferire qualsiasi cosa stiano riproducendo sul proprio iPhone, come una canzone preferita, un podcast o persino una telefonata, direttamente sul proprio HomePod.4 Per controllare facilmente cosa sta riproducendo o ricevere consigli personalizzati per brani e podcast, chiunque in casa può avvicinare il proprio iPhone all’HomePod e i suggerimenti appariranno automaticamente. L’HomePod può anche riconoscere fino a sei voci, quindi tutti in casa possono ascoltare playlist personali, promemoria delle chiamate e impostare eventi del calendario.

HomePod si accoppia facilmente con Apple TV 4K per una potente esperienza home theater, eARC (Enhanced Audio Return Channel)5 Il supporto su Apple TV 4K consente ai clienti di rendere HomePod il sistema audio per tutti i dispositivi collegati alla TV. Inoltre, con Siri su HomePod, gli utenti possono controllare ciò che viene riprodotto su Apple TV a mani libere.

Dov’è su HomePod consente agli utenti di localizzare i propri dispositivi Apple, come un iPhone, riproducendo un suono su un dispositivo smarrito. Utilizzando Siri, gli utenti possono anche richiedere la posizione di amici o persone care che condividono la loro posizione tramite l’app.

Nozioni di base sulla casa intelligente

con riconoscimento vocale,6 L’HomePod può ascoltare gli allarmi di fumo e monossido di carbonio e inviare una notifica direttamente all’iPhone dell’utente se viene riconosciuto un suono. Un nuovo sensore di temperatura e umidità integrato può misurare gli ambienti interni, quindi gli utenti possono creare automazioni per chiudere automaticamente le tende o accendere automaticamente un ventilatore quando viene raggiunta una determinata temperatura ambiente.

Attivando Siri, i clienti possono controllare un singolo dispositivo, creare scene come “Buongiorno” che attivano più accessori per la smart home contemporaneamente o impostare automazioni ricorrenti a mani libere come “Ehi Siri, apri le tende ogni giorno all’alba .”7 Un nuovo tono di conferma indica quando hai chiesto a Siri di controllare un accessorio che potrebbe non mostrare un cambiamento evidente, come una stufa o accessori in una stanza diversa. Anche i suoni ambientali, come l’oceano, la foresta e la pioggia, sono stati rimasterizzati e ulteriormente integrati nell’esperienza, consentendo ai clienti di aggiungere nuovi suoni a scene, automazioni e allarmi.

Gli utenti possono anche navigare, visualizzare e organizzare facilmente gli accessori con l’app Home riprogettata, che fornisce nuove categorie per clima, luci e sicurezza, semplifica la configurazione e il controllo della casa intelligente e include una nuova visualizzazione per più telecamere.

Problema di assistenza

Matter è stato lanciato lo scorso autunno, consentendo ai prodotti per la casa intelligente di funzionare in tutti gli ecosistemi mantenendo i massimi livelli di sicurezza. Apple è membro della Connectivity Standards Alliance, che mantiene lo standard Matter, insieme ad altri leader del settore. HomePod si connette e controlla gli accessori abilitati per Matter e funge da hub domestico principale, offrendo agli utenti l’accesso quando sono lontani da casa.

I dati dei clienti sono proprietari

Proteggere la privacy dei clienti è uno dei valori fondamentali di Apple. Tutte le comunicazioni smart home sono sempre crittografate end-to-end in modo che Apple non possa leggerle, comprese le registrazioni della videocamera con HomeKit Secure Video. Quando si utilizza Siri, la voce della richiesta non viene memorizzata per impostazione predefinita. Queste funzionalità danno agli utenti la tranquillità che la loro privacy è protetta a casa.

HomePod e l’ambiente

Progettato per ridurre il suo impatto sull’ambiente, HomePod include il 100% di oro riciclato, il primo per un HomePod, nel rivestimento dei suoi circuiti stampati multipli e il 100% di terre rare riciclate nel magnete dell’altoparlante. HomePod soddisfa gli elevati standard di efficienza energetica di Apple ed è privo di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati (BFR), PVC e berillio. L’imballaggio ridisegnato elimina l’involucro di plastica esterno e il 96 percento dell’imballaggio è a base di fibre, avvicinando Apple al suo obiettivo di eliminare completamente la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Oggi, Apple è a emissioni zero per le operazioni aziendali globali ed entro il 2030 prevede di essere al 100% a emissioni zero lungo l’intera catena di fornitura della produzione e tutti i cicli di vita dei prodotti. Ciò significa che ogni dispositivo Apple venduto, dalla produzione dei componenti, all’assemblaggio, al trasporto, all’uso da parte dei clienti e alla spedizione, fino al riciclaggio e al recupero dei materiali, avrà un impatto climatico pari a zero.

Prezzi e disponibilità

HomePod (2a generazione) è disponibile su ordinazione $ 299 (Stati Uniti) da apple.com/store E nell’app Apple Store in AustraliaE CanadaE CinaE FranciaE GermaniaE ItaliaE GiapponeE Spagnail Regno Unitoil noie altri 11 paesi e aree geografiche a partire da oggi e la disponibilità inizierà venerdì 3 febbraio.

(Stati Uniti) da apple.com/store E nell’app Apple Store in AustraliaE CanadaE CinaE FranciaE GermaniaE ItaliaE GiapponeE Spagnail Regno Unitoil noie altri 11 paesi e aree geografiche a partire da oggi e la disponibilità inizierà venerdì 3 febbraio. HomePod (2a generazione) è compatibile con iPhone SE (2a generazione) e successivi, o iPhone 8 e successivi con iOS 16.3 o successivi; o iPad Pro, iPad (quinta generazione) e successivi, iPad Air (terza generazione) e successivi o iPad mini (quinta generazione) e successivi con iPadOS 16.3.

I clienti negli Stati Uniti ricevono il 3% in contanti ogni giorno quando acquistano direttamente da Apple con la loro Apple Card.

A proposito di Apple

Apple ha rivoluzionato la tecnologia personale con l’introduzione del Macintosh nel 1984. Oggi Apple è leader mondiale nell’innovazione con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Le cinque piattaforme software di Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS) offrono esperienze fluide su tutti i dispositivi Apple e offrono alle persone servizi avanzati tra cui App Store, Apple Music, Apple Pay e iCloud. Gli oltre 100.000 dipendenti di Apple si dedicano a realizzare i migliori prodotti sulla Terra e a lasciare il mondo in uno stato migliore di come l’abbiamo trovato.

Apple Music richiede un abbonamento. L’audio multiroom richiede più altoparlanti HomePod o altoparlanti compatibili con AirPlay con l’ultimo software AirPlay. La creazione di una coppia stereo HomePod richiede due altoparlanti HomePod dello stesso modello, ad esempio due HomePod mini, due HomePod (2a generazione) o due HomePod (1a generazione). iOS 16.3 è richiesto su iPhone per Handoff. L’home theater con supporto eARC richiede un’Apple TV 4K (2a generazione) o successiva, con il software tvOS più recente. Il riconoscimento vocale sarà disponibile in un aggiornamento software entro questa primavera. La funzione di riconoscimento vocale può rilevare suoni di allarmi fumo e monossido di carbonio e inviare notifiche agli utenti quando vengono riconosciuti. Il riconoscimento vocale non deve essere utilizzato in circostanze in cui gli utenti potrebbero subire danni o lesioni o in situazioni estremamente pericolose o di emergenza. Il riconoscimento vocale richiede l’architettura Home aggiornata, che sarà disponibile come aggiornamento separato nell’app Home. Tutti i dispositivi Apple che tornano a casa devono utilizzare il software più recente. Accessori per la casa intelligente venduti separatamente.

