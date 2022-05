Il misterioso telefono Pixel di fascia alta potrebbe essere in lavorazione

Abbiamo trovato indicazioni che Google potrebbe lavorare su un misterioso telefono Pixel aggiuntivo con un display di fascia alta.

La scorsa settimana, abbiamo riportato alcune specifiche chiave di visualizzazione di Pixel 7 e Pixel 7 Pro Basato sul codice disponibile pubblicamente da Android Open Source Project. Siamo stati in grado di associare questi bit di codice a telefoni specifici grazie ai riferimenti a “C10” e “P10”, che sono relativi rispettivamente a “Cheetah” (Pixel 7 Pro) e “Panther” (Pixel 7).

Oltre a quei nomi in codice della generazione Pixel 2022, siamo stati in grado di confermare anche altri due nomi in codice di dispositivi felini, Felix e Lynx. Questi due dispositivi devono essere il Pixel 7a e un altro dispositivo sconosciuto, forse una versione di Blocco note Pixel di nuovo pieghevole ritardato Funziona su dispositivi Tensor di seconda generazione.

Oltre a lavorare sui nuovi schermi per “C10” e “P10”, abbiamo anche scoperto che Google si stava preparando a supportare Uno schermo completamente diverso, contrassegnato con “G10”. Come spiegato sopra, non abbiamo ancora scoperto alcun nome in codice relativo a Pixel che inizi con la lettera “G”, il che rende intrigante questo misterioso dispositivo per cercare di risolvere il mistero.

Per cominciare, sappiamo che questo G10 dovrebbe ovviamente funzionare su Android e, sulla base di tutti i riferimenti a Exynos, dovrebbe essere alimentato da un chip Tensor. Ciò suggerisce che potremmo guardare un dispositivo Pixel di qualche tipo.

Questo G10 non sembra far parte della serie Pixel A, poiché è in grado di funzionare a 120 Hz proprio come il Pixel 6 Pro. In effetti, il display G10, sebbene sia stato prodotto da BOE, è un display OEM cinese A volte usato da Apple Invece di Samsung, ha specifiche di base simili a Pixel 6 Pro, tra cui risoluzione 1440 x 3120, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dimensioni fisiche di 71 x 155 mm. La risoluzione e le dimensioni eliminano anche la possibilità che un tablet Pixel venga rilasciato nel 2023.

Con gli indizi limitati che abbiamo, il G10 assomiglia molto a Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro. Questo sfortunatamente non ci lascia più vicini alla risoluzione del mistero di dove un dispositivo di fascia alta come il G10 si inserisce nella gamma Made by Google. Sentiti libero di condividere alcune delle tue teorie nella sezione commenti.

