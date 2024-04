L'impatto di Caitlin Clark sugli sport femminili “La parte più meravigliosa del viaggio” mentre la carriera nel basket universitario volge al termine

49 minuti fa

“Quando ne hai l’opportunità, gli sport femminili prosperano e questa è stata la parte più sorprendente di questo viaggio per me.

“Abbiamo iniziato la stagione giocando davanti a 55.000 persone, e ora la stiamo finendo davanti a 15 milioni di persone in TV. Continua a migliorare e non si fermerà mai.

“Quando continui a dare loro una piattaforma, cose come questa continueranno ad accadere”.

Clark ha segnato 30 punti mentre gli Hawkeyes hanno subito una sconfitta per 87-75 contro la Carolina del Sud nella finale di domenica.

I suoi successi individuali, tra cui battere il record di 54 anni di basket universitario di Pete Maravich e tirare il maggior numero di triple in una singola stagione, hanno portato a un'ondata di fan del basket femminile, che è stato chiamato “effetto Caitlin Clark”.

Si prevede anche che sarà la scelta numero 1 nel draft WNBA da parte dell'Indiana Fever alla fine di questo mese e potrebbe unirsi alla squadra statunitense per le Olimpiadi di Parigi.

“Lo puoi vedere anche in altri sport. Continua a investire tempo, denaro e risorse in queste persone e a dare loro opportunità. Penso che questo sia ciò che guiderà gli sport femminili in futuro.”