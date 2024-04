Eclissi solare totale: dove e quando guardarla e cosa cercare

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l'universo con notizie di scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





Il giorno è finalmente arrivato. Dopo un'attesa durata quasi sette anni, è giunto il momento Eclissi solare totale Per creare uno spettacolo celestiale nei cieli degli Stati Uniti così come in alcune parti del Messico e del Canada.

Si stima che circa 32 milioni di persone negli Stati Uniti vivano all’interno del percorso della totalità, ovvero luoghi in cui la Luna oscurerà completamente la faccia del Sole alla vista per alcuni istanti.

L'eclissi apparirà per la prima volta Oltrepassa l'Oceano Pacifico meridionale e inizia il suo viaggio attraverso il Nord America. La costa del Pacifico del Messico è il primo punto di totalità del percorso, previsto alle 11:07 PT (14:07 ET), mentre l'eclissi dovrebbe terminare sulla costa atlantica di Terranova alle 17:16 ora locale. (15:07). :46:00 ET). Controlla per vedere come sarà l'eclissi Quando apparirà nella tua zona utilizzando la nostra mappa?.

Quelli che si trovano lungo la linea centrale del percorso vedranno un'eclissi che dura tra 3,5 e 4 minuti, secondo il sito web di Verge. NASA.

Negli Stati Uniti, l’eclissi solare totale sarà visibile negli stati del Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine, anche se Il tempo minaccia di rovinare il divertimento per alcuni.

Un'eclissi solare parziale, in cui la Luna sembra prendere un “morso” a forma di mezzaluna dal sole, sarà visibile a coloro che si trovano al di fuori del percorso dell'eclissi totale.

Segna i tuoi calendari: Eclipse

Se lunedì ti trovi nel percorso della totalità o nelle vicinanze di un'eclissi solare, assicurati di segnare il tuo calendario per seguire la copertura in diretta della CNN.

Ricordati che Procurati un paio di occhiali per eclissi certificati o un visore solare Per guardare il cielo in sicurezza; Non è sicuro osservare alcuna fase dell'eclissi, tranne quando la Luna blocca completamente la luce solare, senza un'adeguata protezione per gli occhi. Gli occhiali da sole, o più paia di occhiali da sole, non saranno sufficienti. Il rischio più grande quando si guarda il sole senza il filtro scuro degli occhiali per eclissi o dei proiettori solari è il danno oculare permanente noto come Retinopatia solare. Questa condizione può migliorare o peggiorare nel tempo, ma non può essere curata.

Temi che i tuoi occhiali Eclipse possano essere falsi? Là Un modo semplice per testare questo problema. Se i tuoi occhiali Eclipse non sono sicuri o temi che i bambini possano togliersi gli occhiali, Realizza un semplice proiettore stenopeico Per unirti al ronzio dell'eclissi.

Sebbene la totalità sia considerata la parte più emozionante di un'eclissi solare totale, esistono altre parti Tappe speciali da monitorare Prima che arrivi il grande momento.

A parte le settimane e i mesi che precedono l’eclissi, la fase più lunga dell’evento è l’eclissi parziale, in cui la Luna si muove lentamente sopra il Sole. Questa fase può durare dai 70 agli 80 minuti.

Ma un ottimo segnale per gli spettatori sarà quando il cielo inizierà a diventare di un grigio inquietante, circa 15-20 minuti prima dell’eclissi totale.

Successivamente si verificano diverse fasi in rapida successione prima che la luce solare scompaia completamente dalla vista.

Heinz Peter Bader/Reuters L'eclissi di Bailey è una breve fase dell'eclissi che si verifica appena prima della totalità.

Cerca le goccioline di luce solare che si formano attorno alla Luna, note come grani di Bailey, mentre la luce solare scorre su crateri e valli sulla superficie lunare. Dopo circa 30 secondi o un minuto, alcune di queste goccioline sembreranno fondersi insieme, creando un effetto lucido “anello di diamanti”. Dopo circa un altro minuto, la Luna sembrerà muoversi completamente davanti al Sole e apparirà solo un alone bianco di luce all'inizio dell'eclissi totale.

Il bagliore luminoso appartiene alla corona solare, o alla calda atmosfera esterna, e la sua debole luce può essere vista solo quando la superficie ultraluminosa del Sole è oscurata. Gli astronomi desiderano studiare la corona con una serie di esperimenti, tra cui: Aereo da ricerca ad alta quotaPer comprendere meglio le delicate strutture al suo interno e perché la corona è milioni di gradi più calda della superficie del Sole.

Sebbene la totalità sia l'evento principale, nel cielo vicino all'eclissi si possono vedere anche alcuni punti luminosi, appartenenti a Giove, Venere, Marte e la debole luce di Saturno.

NASA/JPL-Caltech Cerca i punti luminosi che rappresentano i pianeti visibili nel cielo durante l'eclissi.

La “Cometa Diavolo” con le corna, o Cometa 12P/Pons-Brooks, farà proprio questo Probabilmente è troppo debole per essere visto senza un telescopio o un binocolo – Ma l'eclissi è il momento chiave da guardare lunedì Comunque, secondo gli astronomi.

Durante l’oscurità fugace di un’eclissi totale, alcuni animali potrebbero tacere durante il giorno, mentre le creature notturne come i grilli potrebbero iniziare a cantare e a muoversi. Gli scienziati sono ansiosi di studiare le cause che spingono gli animali a comportarsi in modo insolito durante i brevi momenti dell’eclissi e perché ciò accade Il pubblico è invitato a partecipare In alcune ricerche condotte lunedì.

Si prevede che la temperatura locale scenda brevemente durante quei pochi momenti dell'eclissi totale.

L'effetto dell'anello di diamanti sarà visibile sul lato nascosto della Luna al termine dell'eclissi totale, seguito dalle perle di Bailey, quindi da un'eclissi parziale al termine dell'allineamento temporaneo di Sole, Luna e Terra, noto come congiunzione.

Dopo la fine dell'eclissi solare totale, c'è ancora attesa per i prossimi avvistamenti celesti negli Stati Uniti.

Coloro che vivono in Alaska potranno intravedere un'eclissi solare totale il 30 marzo 2033 e un'eclissi solare parziale brillerà su gran parte degli Stati Uniti durante l'evento.

Un’eclissi solare totale non sarà più visibile dagli Stati Uniti contigui fino al 22 agosto 2044, ma la totalità si verificherà solo nel Nord Dakota e nel Montana, così come nel Canada settentrionale.

Tuttavia, la prossima eclissi solare totale con un percorso da costa a costa che attraverserà i 48 stati inferiori si verificherà il 12 agosto 2045. Il percorso della totalità cadrà su California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas e Mississippi. . Alabama e Florida, con un'eclissi parziale visibile in altri stati.

