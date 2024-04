Frena il tuo entusiasmo: la commedia di Larry David termina dopo 12 serie

Scritto da Stephen McIntosh

Giornalista di intrattenimento

1 ora fa

Commenta la foto, Larry David interpreta una versione esagerata di se stesso nella serie, che è stata riavviata nel 2017.

La serie comica satirica Curb Your Enthusiasm si è conclusa domenica, con un finale che ha segnato i momenti salienti delle 12 stagioni dello show.

La serie HBO vede protagonista Larry David nei panni di una versione esagerata di se stesso: uno scrittore e produttore televisivo semi-in pensione con sede a Los Angeles.

Nella sua recensione dell'ultima stagione, Empire ha descritto la commedia come “sempre nella TV Comedy Hall of Fame”.

Ma l'AV Club ha detto che l'episodio finale “non ha avuto sorprese”.

La prima puntata di Cub Your Enthusiasm si è conclusa nel 2011, ma la serie è ripresa sei anni dopo. In totale, c'erano 120 episodi.

“Curb, che ha debuttato come serie regolare nel 2000 dopo essere andato in onda come speciale nel 1999, è vecchio quanto questo secolo ed è andato avanti spingendosi costantemente oltre i confini”. Ha scritto Daniel Daddario di Variety.

“Ha svolto un lavoro solido, anche se non sempre ottimamente elegante, nel tracciare i temi di tendenza delle cene per oltre due decenni. La natura frenetica dello spettacolo – con le sue conversazioni interamente improvvisate costruite attorno ai contorni vaghi della trama – ha effettivamente inventato una categoria di intrattenimento, ma significa anche che il display è, per sua stessa natura, uno strumento ottuso.

“Larry e i suoi amici sono pazzi e divertenti, vivono ad alta voce e giocano a giochi di livello superiore che sono davvero una gioia da guardare. Ma raramente sono furbi.”

Commenta la foto, In una delle sottotrame finali, Leon (J.P. Smoove) riesce finalmente a guardare la commedia televisiva Seinfeld

La struttura di base della trama e della sottotrama di ogni episodio è stata scritta da David, ma i dialoghi dello show sono in gran parte improvvisati dagli attori.

La trama generale dell'ultima stagione è stata la continua incertezza sul fatto che Larry avesse violato accidentalmente le leggi elettorali della Georgia.

In aula, il finale di stagione ha visto diversi personaggi apparsi in precedenza nella serie apparire per testimoniare, uno stratagemma che ha contribuito a ricordare le trame popolari nel corso degli anni.

Ma in una recensione pubblicata all'inizio della stagione, Empire è stato suggerito da Boyd Hilton Lo spettacolo è culminato in scene che non necessariamente servivano alla trama generale.

“Il fatto che alcune delle scene più divertenti di questa stagione si verifichino quando David è solo un veicolo di rabbia impotente, verso oggetti inanimati o lavoratori inconsapevoli del settore dei servizi,” ha detto. .

“Queste scene specifiche non vanno da nessuna parte, né è necessario. Lo spettacolo trova ancora tempo per qualche commedia puramente sciocca, e ringrazio il cielo per questo.”

Commenta la foto, Curb Your Enthusiasm ha vinto un Emmy e un Golden Globe durante la sua corsa

Una serie di celebrità, conduttori di notizie e altre guest star dello spettacolo sembravano salutare lo spettacolo.

Il finale includeva anche molteplici riferimenti alla commedia televisiva Seinfeld, di cui David ha co-creato, inclusa un'apparizione dello stesso Jerry Seinfeld.

La conclusione di Korb includeva diversi accenni alle critiche ricevute da David nell'episodio finale di Seinfeld alla fine degli anni '90.

Una sottotrama ha visto l'amico di Larry, Leon (JP Smoove), finalmente restare a guardare Seinfeld, creando un veicolo che gli ha permesso di interrogare Larry su come è andata a finire.

La loro conversazione, a sua volta, ha dato a Larry l'opportunità di affrontare indirettamente le critiche rivolte a quella serie, e alla fine ha detto la frase: “Non sono veramente interessato alla tua opinione”.

revisione dell'episodio finale, Brian Lowry della CNN ha detto: “Ovviamente David si è guadagnato il diritto da parte della HBO, in modo creativo, di dire addio alle sue condizioni e, sì, di non doversi preoccupare del contraccolpo.

“Tuttavia, è stato bello vedere nella trama di Seinfeld che David poteva ridere non solo di se stesso ma anche di quello che molti consideravano da tempo uno dei suoi pochi errori evidenti.

“Tutto sommato, come ama dire Larry, il risultato è stato piuttosto carino e, in effetti, un po' migliore di così. E mentre Larry ha sottolineato l'importanza dell'episodio dicendo che non aveva mai imparato nulla in vita sua, classifica questo sulla scala dei finali della serie potrebbe suggerire il contrario”

Commenta la foto, Un critico, scrivendo per l'AV Club, ha detto che il finale sembrava “privo di molte sorprese”[LarryDavidashimselfandSanaaLathanasSibbySanders[لاريديفيدفيدورهوسناءلاثانفيدورسيبيساندرز[LarryDavidashimselfandSanaaLathanasSibbySanders

“Con tutto ciò che ha portato a questo grande Election Integrity Act/processo in bottiglia d'acqua per tutta la stagione, sapevamo tutti che 'Curb Your Enthusiasm' sarebbe finita con Larry sotto processo, proprio come fece Seinfeld nel suo finale in due parti del 1998”, ha scritto .

“Questo era inevitabile, ma c'erano anche alcune variabili in gioco: 1) se il nostro uomo sarebbe stato giudicato colpevole e sarebbe finito in prigione, e 2) quale dei peccati di Larry della stagione precedente sarebbe arrivato a incriminare l'uomo.

“Il fan service è divertente? Certo, va bene. E il tribunale è uno strumento utile per raccogliere clip delle stagioni 1-12 per dare allo show un tocco nostalgico (motivo per cui Seinfeld lo ha fatto per primo, ovviamente)”. ..ma il fatto è che “Questo episodio ruotava così tanto attorno al finale di Seinfeld che sembrava un po' prevedibile e privo di molte sorprese.”

“Il tempismo è essenziale”

“Mentre guardavo, ho sentito qualcosa di strano”, ha detto. “Non era l'occasionale intoppo comico a infastidirmi. Non era la sensazione che la fine di Curb segnalasse la fine di qualcosa di più dello spettacolo in sé; lo Yiddishkeit degli immigrati e della versione dell'umorismo ebraico dei figli degli immigrati era stato in declino da molto tempo.

“No, quello che era sbagliato era il momento e la miseria del momento. Era difficile pensare al finale di “Curb” o rivedere l'episodio “Palestinian Chicken”, in mezzo alla crudeltà e alla carneficina degli ultimi sei mesi.