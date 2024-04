Spirit Airlines ritarderà gli ordini di Airbus e congederà 260 piloti

Spirit ha dichiarato che rinvierà tutti gli aerei Airbus ordinati, la cui consegna era prevista nel secondo trimestre del 2025, alla fine del 2026. Li riceverà invece nel 2030 e nel 2031. I rinvii non includono la consegna diretta. Spirit ha affermato di aver noleggiato aerei – uno ciascuno nel secondo e terzo trimestre del prossimo anno – e che non sono previste consegne dal 2027 al 2029.

La compagnia aerea a basso costo ha affermato che i differimenti aumenterebbero la sua liquidità di circa 340 milioni di dollari nei prossimi due anni.

“Il rinvio di questi aerei ci dà l'opportunità di reimpostare il business e concentrarci sulla nostra compagnia aerea principale mentre ci adattiamo ai cambiamenti nell'ambiente competitivo”, ha affermato Christie in un comunicato stampa.

Spirit, con sede a Miramar, in Florida, è alla ricerca di modi per aumentare la liquidità e convincere gli investitori che è sulla buona strada per farlo mentre fatica a mettere a terra molti dei suoi aerei Airbus a causa del richiamo di un motore Pratt & Whitney. L’acquisizione pianificata da parte di JetBlue Airways è fallita all’inizio di quest’anno dopo che un giudice federale aveva stabilito a gennaio che l’accordo sarebbe stato anticoncorrenziale.

La compagnia aerea ha dichiarato il 29 marzo che riceverà pagamenti mensili come risarcimento per i motori Pratt & Whitney messi a terra fino alla fine del 2024, raccogliendo liquidità tra 150 e 200 milioni di dollari.

Spirit ha detto lunedì che l'autorizzazione alla sperimentazione entrerà in vigore a settembre. L'Associazione degli assistenti di volo ha detto lunedì ai membri che la compagnia aerea ha già dei congedi per gli assistenti di volo e che non esiste “nessun piano” per i congedi dell'equipaggio di cabina. Spirit sta chiudendo la base dell'equipaggio ad Atlantic City e i dipendenti verranno riassegnati.

Altre compagnie aeree hanno modificato le assunzioni e la formazione nelle ultime settimane, citando una scarsità di aerei, un netto cambiamento rispetto alla carenza di piloti che è peggiorata quando la domanda di viaggi è crollata nuovamente dopo la fase peggiore della pandemia. Il sindacato dei piloti della United Airlines ha dichiarato alla fine del mese scorso che la compagnia offrirà un congedo non retribuito ai piloti il ​​prossimo mese a causa del ritardo nell'arrivo degli aerei Boeing.

L'associazione dei piloti di linea, il sindacato Spirit, non ha commentato immediatamente i licenziamenti.