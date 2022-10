Il Dow Jones sale di 765 punti per iniziare un nuovo tentativo di rally del mercato azionario, cosa fare ora

I futures Dow sono saliti prima dell’apertura di martedì. Lunedì è iniziato un nuovo tentativo di rialzo nel mercato azionario, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo di 765 punti.







X









mercato azionario oggi

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è salito del 2,7%, facendo salire il mercato azionario. L’S&P 500 è in rialzo del 2,6% e l’high-tech Nasdaq Composite è in rialzo del 2,3%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è avanzata del 2,65%.

entro cambio di denaro in circolazioneNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(In aumento del 2,35%, SPDR S&P 500)spiare) è aumentato del 2,6%.

I principali rapporti sugli utili di questa settimana provengono da marchi glamour (AYI), ConAgra Marche (GAG), Marchi della costellazione (STZ) E il McCormick (MKCC).

Motori generali (GM) Le ho accennato Vendite di auto nel terzo trimestre Lunedì, ha superato le aspettative sulla forte domanda dei consumatori e sulla migliore disponibilità dei veicoli. Le azioni GM sono aumentate del 2,4% lunedì, ma sono ancora oltre il 50% in meno rispetto al massimo di 52 settimane.

Gigante EV Tesla (TSLA) calo dopo l’8,6% Consegna stimata dei veicoli smarriti. entro azioni Dow JonesE il mela (AAPL) è aumentato del 3,1%, mentre Microsoft (MSFT) del 3,4% in Borsa valori oggi.

Alla luce della perdurante debolezza del mercato azionario, Murphy Stati Uniti d’America (Musa), Scienze neurobiologiche (NBIX), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) E il World Wrestling Entertainment (WWE) – nonché azioni Dow Jones Salute Unita (Nazioni Unite) – Tra i titoli migliori da tenere d’occhio. Tieni presente che la correzione in corso nel mercato azionario è un momento per sedersi in disparte e creare liste di controllo.

Vertex è una recente aggiunta a Classifica IBD. Murphy USA è apparso in Il titolo di questa settimana è vicino alla colonna della zona di acquistoinsieme ad altre tre idee per le azioni più calde.

Dow futures oggi: rendimenti del Tesoro, prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow Jones erano in rialzo dello 0,5% rispetto al fair value, mentre i futures S&P 500 erano in rialzo dello 0,6%. I futures Nasdaq 100 sono in rialzo dello 0,9% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso significativamente al 3,65% lunedì. La scorsa settimana, il rendimento del Tesoro a 10 anni ha attraversato brevemente il 4%, cosa che non faceva da più di un decennio.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono aumentati di oltre il 4% martedì, con i future sul greggio West Texas Intermediate scambiati sopra gli 83 dollari al barile. La scorsa settimana, sono scesi al livello più basso dell’anno. Mercoledì, L’OPEC+ si riunirà Prendi in considerazione la possibilità di tagliare la produzione per aiutare a sostenere il calo dei prezzi del petrolio.

Cosa fare per provare il nuovo rally del mercato azionario

Nonostante i forti guadagni di lunedì, l’andamento del mercato di IBD rimane “market correct”, con vendite pesanti nelle ultime settimane. Ciò significa che gli investitori dovrebbero rimanere in contanti.

Detto questo, i guadagni di lunedì hanno avviato un nuovo tentativo di rialzo nel mercato azionario, ed è il tuo primo giorno. L’azione del Day 2 e del Day 3 non è rilevante finché l’indice non raggiunge i minimi recenti. Se questo minimo viene ridotto, si tenterà il rally e il mercato dovrà riprovare.

Successivamente, gli investitori dovrebbero attendere il giorno successivo, che si verifica il o dopo il quarto giorno. A partire da giovedì (giorno 4), stai osservando l’indice NASDAQ o S&P 500 in forte aumento con volumi di scambio più elevati rispetto alla sessione precedente. questo Giornata di follow-up. Dà agli investitori il via libera per iniziare ad acquistare titoli blue-chip che hanno superato una correzione precedente acquistare punti. Devi mantenere il tuo portafoglio e la tua mentalità sincronizzati con i movimenti del mercato azionario impegnando gradualmente il tuo capitale in azioni leader.

Ora, prima del possibile giorno di follow-up, è il momento perfetto per costruire Watchlist potente Un titolo ad alte prestazioni. Molti leader a lungo termine tendono a superare o avvicinarsi al follow-through, il che è un segnale di mercato ribassista. Perdere questa prima opportunità può essere un errore costoso.

Colonna del grande quadro del venerdì Ha commentato: “Le medie di mercato sono ora diminuite per il terzo trimestre consecutivo per la prima volta dal 2009. Le notizie confortanti per gli investitori sono la verità. Trova IBD I mercati ribassisti si formano in tre o quattro ondate di vendite intense. Questa sembra essere la terza tappa”.

Cinque titoli Dow Jones da tenere d’occhio in questo momento

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: UnitedHealth

Il titolo UnitedHealth del Dow Jones è salito del 2,1% lunedì, trovando ancora una volta supporto attorno alla linea a lungo termine dei 200 giorni. Lo stock sta costruendo una base piatta che ha 553,23 punti di acquisto, secondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico. Il titolo è a circa il 7% dal suo ultimo punto di acquisto e sta affrontando un test di resistenza alla linea dei 50 giorni.

Stock delle Nazioni Unite Mostra un forte 95 su un perfetto 99 Classificazione dei composti IBDper ogni Controllo delle scorte di IBD. Gli investitori possono utilizzare il rating composito IBD per valutare facilmente la qualità delle metriche fondamentali e tecniche di un titolo.

4 titoli in crescita da tenere d’occhio a CurScorrezione del mercato azionario

I migliori titoli da tenere d’occhio: Murphy USA, Neurocrine, Vertex, WWE

La stazione di servizio e il minimarket Murphy USA costruiscono una base piatta con 303,19 punti di acquisto. Lunedì le azioni sono aumentate del 3,1% e si stanno avvicinando alla potenziale resistenza sulla linea dei 50 giorni. Una ripresa decisiva a questo livello sarà rialzista per le prospettive di costruzione della base per il titolo.

Stock pick mercoledì da 50 IBD da tenere d’occhioNeurocrine Biosciences costruisce una base piatta con 109,36 punti, secondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico. Le azioni sono solo del 2% fuori dal punto di acquisto dopo il guadagno dello 0,5% di lunedì. La linea RS ha raggiunto un nuovo massimo venerdì, che è un segnale rialzista.

Classifica delle azioni IBD Vertex Pharmaceuticals Ripristina in modo decisivo la serie di 50 giorni la settimana scorsa. Le azioni costruiscono una base piatta con 306,05 punti di acquisto e ingresso anticipato a 296,24. Il titolo ha superato l’ingresso anticipato durante il guadagno di lunedì di quasi il 3%. Sebbene una condizione di mercato debole possa tenerti in disparte, la resilienza del titolo lo rende un’ottima idea da tenere d’occhio. La linea RS è a nuovi massimi, possibile segnale di una sovraperformance del mercato azionario.

La World Wrestling Entertainment continua a costruire una base piatta con ingresso 75,33. Il titolo è tornato al di sopra della linea dei 50 giorni e ad appena il 4% dal punto di acquisto. La linea RS continua a registrare nuovi massimi.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli principali nell’attuale correzione del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Azioni Tesla Lunedì è sceso dell’8,6%, chiudendo al livello più basso dal 18 luglio, dopo che la società ha mancato le stime sulle consegne di auto durante il fine settimana.

Il colosso delle auto elettriche ha consegnato 343.830 veicoli elettrici nel terzo trimestre, in crescita del 42% rispetto all’anno precedente e superando il record del primo trimestre di 310.048. È stato anche superiore del 35% rispetto a 254.695 nel secondo trimestre. La fabbrica di Shanghai ha dovuto affrontare arresti prolungati e una lenta ripresa nel secondo trimestre a causa della chiusura del Covid.

Ma gli analisti si aspettavano che Tesla fornisse da 350.000 a 370.000, con un consenso appena sopra i 360.000. Tesla ha indicato un aumento del numero di veicoli di passaggio. Ma questo potrebbe riflettere la debole domanda cinese, stimolando una spinta all’export da Shanghai prima del solito.

Le azioni sono scese di oltre il 40% rispetto al massimo di 52 settimane.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow JonesLe azioni Apple sono aumentate del 3,1% lunedì, ponendo fine a una serie di sconfitte di tre giorni. Tuttavia, le azioni sono scese di oltre il 20% rispetto ai massimi di 52 settimane e al di sotto delle linee di 50 e 200 giorni.

Lunedì le azioni Microsoft sono aumentate del 3,3%, recuperando dal minimo di 52 settimane di venerdì. Il gigante del software è ancora più del 30% in meno rispetto al suo massimo di 52 settimane.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

Potrebbe piacerti anche:

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

Scopri come cronometrare il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

Trova i migliori investimenti a lungo termine con i leader a lungo termine IBD

MarketSmith: ricerca, grafici, dati e formazione in un unico posto

Come trovare titoli in crescita: perché IBD semplifica la ricerca dei titoli migliori