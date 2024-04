È probabile che le infezioni da virus Corona aumentino in due stati entro la fine di marzo

Mentre gli Stati Uniti entrano in primavera, solo due stati hanno visto o probabilmente vedranno un aumento delle infezioni da coronavirus a partire dal 30 marzo. Un aggiornamento dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie .

Inoltre, il CDC ha segnalato diminuzioni o diminuzioni delle infezioni da coronavirus in 29 stati e territori e ha definito le infezioni “stabili o incerte” in 19 aree. Anche così, prevede una previsione nazionale sul Covid-19 Ogni giorno vengono ricoverate in ospedale per Covid 3.400 personeAlla fine di aprile