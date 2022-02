Il rilascio di Cyberpunk 2077 PS5 è probabile domani

Film Cyberpunk 2077 CD per sviluppatori Project RED Pianificazione di ospitare una trasmissione in diretta Domani, ma il gatto sembra essere già fuori dal sacco: la versione PlayStation 5 del controverso RPG potrebbe essere lanciata lo stesso giorno. Su Xbox Series X | S, che è stato rilevato un file Il tabellone di gioco viene già visualizzato come ottimizzato Per console di ultima generazione.

Sarebbe incredibilmente improbabile che il team polacco ignori o in qualche modo ritardasse l’uscita di PS5, quindi sembra probabile che la versione aggiornata di Cyberpunk 2077 arriverà domani. Cosa c’è di più, il Account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 Ha risposto agli indizi come una gif di meme che si è travestita.

CD Projekt RED non ha condiviso alcun dettaglio sul live streaming fissato per domani quando ha fatto l’annuncio, ma con una versione PS5 prevista per il primo trimestre 2022 e Di recente è stata rivelata una nuova grafica principale per il giocoTutte le indicazioni indicano un rilascio immediato entro le prossime 24 ore. Il gioco avrà Aggiornamento gratuito da PS4 a PS5 Per coloro che hanno l’ultima versione. Ci aspettiamo che la presentazione di domani descriva in dettaglio i miglioramenti apportati dalla versione PS5, inclusi frame rate e aumento della risoluzione.

Il live streaming inizia alle 15:00 GMT / 7:00 PT / 10:00 ET. Hai intenzione di ascoltare? Fateci sapere nei commenti qui sotto.