Canada proteste live update: Trudeau dichiara emergenza nazionale

Lunedì i manifestanti a Ottawa. credito… Blair Gable/Reuters

Nuovi dettagli sulla fonte dei milioni di dollari a sostegno della roulotte dei camionisti canadesi indicano che molti dei maggiori donatori sono ricchi canadesi, sebbene uno dei maggiori contributi sia stato a nome di un imprenditore tecnologico americano.

I dati trapelati, che si presume provengano dalla piattaforma di crowdfunding JeffSindgo, pubblicati ieri sera su una pagina Web ormai defunta da un hacker sconosciuto, elencano record di oltre 92.000 donazioni per un totale di oltre 8 milioni di dollari. Una revisione dei dati mostra che circa $ 4,3 milioni provenivano dal Canada, mentre altri $ 3,6 milioni provenivano dagli Stati Uniti, sebbene gli Stati Uniti fossero responsabili della maggior parte delle donazioni individuali. Piccole donazioni da dozzine di altri paesi costituivano una frazione dell’importo totale raccolto.

Una delle donazioni più grandi, $ 90.000, è attribuita a Thomas M. Seibel, un uomo d’affari miliardario e investitore nella Silicon Valley. Non ha risposto a una richiesta di commento inviata all’indirizzo e-mail riportato negli atti e alla sua azienda.

Altri che hanno fatto donazioni tra $ 10.000 e $ 75.000 sembrano essere per lo più imprenditori canadesi, con alcuni americani nel mix.

Brad Howland, presidente di una società con sede nel New Brunswick che produce idropulitrici, appare nei dati trapelati mentre ha donato $ 75.000, lasciando il commento: “Aspetta!” In una e-mail, il signor Holland ha confermato di essere un benefattore, dicendo che le proteste “rimarranno nei libri di storia”.

“La nostra azienda e la mia famiglia sono orgogliosi di sostenere questi uomini e donne mentre sostengono la Carta dei diritti e delle libertà per la nostra grande nazione”, ha affermato.

Una donazione di 17.760 dollari, attribuita nei dati a Travis Moore dell’Idaho, era accompagnata dalla didascalia: “Lasciate che la libertà risuoni, fratelli del Nord. La criptovaluta è il futuro”. A una richiesta di commento inviata al signor Moore, utilizzando l’indirizzo e-mail riportato nei registri delle donazioni, è stata data risposta con una risposta contenente un meme di opposizione alle restrizioni Covid.

La maggior parte dei commenti lasciati dai donatori ha espresso pacifica solidarietà alla questione dell’opposizione ai mandati sui vaccini e ad altre restrizioni legate alla pandemia. Tuttavia, i messaggi positivi sono stati mescolati su un tono più serio, come quello lasciato da un americano che ha donato $ 50: “Preferirei pagare per sostenere questo movimento ora piuttosto che pagare per il comando dopo”.

La presenza di cripto-evangelisti tra i sostenitori della carovana è evidente in una serie separata di dichiarazioni recensite dal New York Times. Mostra che le donazioni di Bitcoin sono state effettuate attraverso una pagina web che è apparsa dopo che lo strumento di raccolta fondi iniziale, GoFundMe, ha staccato la spina dalla campagna. Il nuovo sito, chiamato “Bitcoin for Truckers”, è ospitato da un servizio di crowdfunding di criptovalute e ha raccolto $ 946.000 a partire da lunedì mattina.

La campagna Bitcoin, che ha ricevuto più di 5.000 donazioni per lo più di piccoli dollari, è stata supportata da una manciata di grandi pagamenti da booster di criptovaluta. Il più grande dei due, con un valore totale di oltre $ 300.000 al momento della loro fabbricazione, è stato donato, senza rivelare la propria identità.

Un’altra serie del valore di circa $ 42.000 ciascuna sembra essere collegata a una sfida online di A Ex ingegnere informatico che si fa chiamare LaserHodl e chiede ad altri fan di Bitcoin di unirsi a lui nel supportare la carovana del camionista. Jesse Powell, fondatore dell’exchange di criptovalute Kraken, Ha twittato la sua approvazioneLa donazione a lui attribuita è riportata nei dati.

Benjamin Dichter, uno degli organizzatori della carovana, ha detto in a Conferenza stampa La scorsa settimana, dopo l’inizio della campagna di crowdfunding di criptovalute, ha ricevuto offerte di assistenza da “grandi attori” nei mercati delle criptovalute.

“Sono rimasto scioccato dalla velocità con cui ho iniziato a ricevere messaggi da alcuni dei clienti bitcoin più importanti al mondo”, ha detto.

La fuga di dati di GiveSendGo è stata annunciata domenica sera su una pagina web intitolata “GiveSendGo è ora bloccato”, con un video clip di cinque minuti in cui una dichiarazione viene strisciata da hacker anonimi su uno schermo. In esso, gli hacker si sono lamentati del fatto che la protesta del camionista “ha preso in ostaggio una città” e hanno avvertito che “potrebbe essere una copertura per una sorta di attacco da cavallo di Troia in cui estremisti e milizie potrebbero arrivare in gran numero con le armi”.

I dati contengono un record di ogni donazione che include il nome del donatore, il codice postale e l’indirizzo e-mail utilizzato. Non tutte le donazioni possono essere verificate in modo indipendente, ma alcune di esse si allineano con le donazioni apparse pubblicamente su GiveSendGo prima che andassero offline.

Ad esempio, il signor Siebel è stato citato la scorsa settimana da a Rete di notizie canadese, che ha notato che il suo nome è apparso con la donazione di $ 90.000, al momento della sua presentazione, sulla pagina web della campagna Caravan. Circa la metà delle donazioni non erano accompagnate dal nome di una persona quando sono apparse pubblicamente sulla Pagina.

GiveSendGo, che in precedenza era l’obiettivo di un altro hack di dati che ha rivelato informazioni personali, come patenti di guida e passaporti, ad alcuni utenti del sito, era offline lunedì mattina. La società non ha risposto a una richiesta di commento.

Gli organizzatori hanno lanciato la campagna GiveSendGo all’inizio di questo mese dopo che GoFundMe ha chiuso una campagna di raccolta fondi online che ha raccolto quasi 7,8 milioni di dollari. Alex Shipley, portavoce di GiveSendGo, ha dichiarato al Times in un’e-mail la scorsa settimana che il denaro sarà utilizzato per “fornire assistenza umanitaria e supporto legale ai pacifici camionisti e alle loro famiglie”.