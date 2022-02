“Freedom Conway”: un passaggio chiave tra Stati Uniti e Canada riapre dopo che l’assedio dei camionisti dell’Ambassador Bridge è stato revocato

Un blocco sull’Ambassador Bridge che collega Windsor, Ontario e Detroit ha interrotto il traffico tra il Canada e gli Stati Uniti. La sua riapertura “consente di nuovo il libero flusso del commercio tra le economie canadese e statunitense”, ha affermato il Detroit International Bridge in una dichiarazione domenica sera.

Le loro lamentele derivano dal nuovo mandato del Canada secondo cui i camionisti devono essere completamente vaccinati o affrontare due settimane di isolamento quando attraversano il confine tra Canada e Stati Uniti. Altri hanno unito le forze in tutto il paese per mobilitarsi contro ordini di mascherine, serrature, restrizioni alle riunioni e altre misure di prevenzione del virus corona.

La polizia in tenuta antisommossa ha preso d’assalto una manifestazione domenica, rimuovendo centinaia di manifestanti su un camion. La polizia si aspetta più presenza nell’area per mantenere l’ordine, ha detto.

La polizia ha iniziato ad arrestare le lotte Il giudice ha ordinato Devono lasciare l’Ambassador Bridge entro le 19:00 di venerdì. La polizia in tenuta antisommossa ha preso d’assalto una manifestazione sabato, rimuovendo centinaia di manifestanti su un camion.

“Lo stato di emergenza dichiarato in Ontario e l’ordine restrittivo emesso dal giudice dell’Ontario sono entrati in vigore venerdì”, ha affermato la compagnia di ponti.

Gli avversari rappresentano una minoranza vocale. I dati della Johns Hopkins University mostrano che 4 canadesi su 5 sono completamente vaccinati. Secondo il governo canadese, quasi il 90% dei camionisti del paese è completamente vaccinato e può attraversare il confine.

Il sindaco di Windsor ha detto che la recessione economica dell’assedio si concluderà domenica. “Oggi la nostra crisi economica nazionale si è conclusa all’Ambassador Bridge”, ha dichiarato il sindaco Drew Tilkens in una dichiarazione scritta.

Il sindaco afferma che i manifestanti lasceranno le aree residenziali di Ottawa

Domenica, il sindaco Jim Watson ha affermato che è stato raggiunto un accordo per evacuare le aree residenziali del centro e limitare le loro proteste alle strade direttamente all’Assemblea nazionale del Canada.

I camionisti ei loro sostenitori si sono riuniti a Ottawa dal 29 gennaio, con manifestazioni che si sono radunate intorno agli edifici governativi ma si sono estese alle aree residenziali.

L’area cittadina della città è completamente chiusa. Le attività sono state chiuse e per un po’ il rumore dei camion si è alzato nell’aria Il giudice ha ordinato Il rumore si è fermato la scorsa settimana.

I residenti si sono lamentati di incidenti come lancio di pietre, danni alla proprietà e molestie da parte dei manifestanti. Accusati di crimini d’odio

Watson ha riconosciuto che l’accordo non era una soluzione a lungo termine, ma ha affermato in una dichiarazione alla CNN che “riflette un primo passo positivo”.

L’organizzatore di “Freedom Conway” Tamara Lich ha scritto al sindaco che mentre alcuni residenti hanno sostenuto e incoraggiato i manifestanti, altri sono stati molestati, secondo una lettera dell’ufficio del sindaco alla CNN.

“Stiamo lavorando duramente per effettuare acquisti dai camionisti nelle prossime 24 ore”, ha scritto Lich in una lettera a Watson. “Speriamo di iniziare a modificare i nostri camion lunedì”.

Altri valichi di frontiera sono stati bloccati

Oltre all’Ambassador Bridge, i manifestanti hanno utilizzato semirimorchi – a volte attrezzature agricole e altri veicoli – per bloccare l’accesso al confine di Coutts tra Alberta e Montana.

La Royal Canadian Mounted Police di Manitoba ha dichiarato sabato che circa 50 veicoli hanno bloccato l’accesso al confine tra Canada e Stati Uniti a Emerson, Manitoba e Pembina, nel North Dakota da giovedì.

Sempre nella Columbia Britannica, quattro persone sono state arrestate vicino all’incrocio della Pacific Highway nel Surrey. Lo ha detto domenica la Polizia Nazionale. Sabato, hanno detto, “alcuni veicoli” hanno sfondato le barricate della polizia.

“Sebbene non ci siano stati feriti a seguito di questo incidente, è dannoso per i pedoni e i primi soccorritori. Questo tipo di comportamento non è tollerato ed è oggetto di indagine”, ha affermato la Royal Canadian Mounted Police Cpl. Vanessa ha detto in una dichiarazione in precedenza.