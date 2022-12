Offerte giornaliere: PS5 disponibile, Mario + Rabbids: Sparks of Hope per $ 32, LEGO Ritorno al futuro Delorean e altro

Ci sono alcune nuove offerte là fuori che renderebbero delle ottime idee regalo per le vacanze. Il prezzo di Mario + Rabbids: Sparks of Home per Nintendo Switch è sceso di nuovo, il pacchetto God of War per PS5 è ancora disponibile in località selezionate, LEGO Ritorno al futuro Delorean con $ 30 di sconto e l’ultima Apple TV 4K più economica del Black Friday o del Cyber ​​​​Monday.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Switch) per $ 31,98

Un altro calo di prezzo!

La seconda collaborazione per Nintendo Ubisoft in stile XCOM è persino migliore dell’originale. È anche in vendita oggi al prezzo più basso che abbiamo mai visto 33% 47% di sconto sul prezzo consigliato. Questo lo rende inferiore a quello che abbiamo visto durante il Black Friday o il Cyber ​​Monday.

Il pacchetto God of War per PS5 è disponibile

Pacchetto God of War per PlayStation 5 con DualSense Edition 2 osservatore Vediamo su Dell

Potrebbe essere stato facile trovare una console di gioco PlayStation 5 durante la stagione del Black Friday, ma quell’inventario si è completamente prosciugato… fino ad ora. Fortunatamente, almeno per un breve periodo c’è ancora un altro posto dove puoi andare senza dover aspettare in coda. Tutti e due Dale E il Walmart Ottieni il pacchetto console PS5 Disc Edition con God of War: Ragnarok disponibile Subito. Non ci sono garanzie che rimarranno in stock più a lungo.

Le icone LEGO risalgono alla futuristica macchina del tempo Delorean

Le icone LEGO risalgono alla futuristica macchina del tempo Delorean 10300 Vediamo su Amazon

Amazon ha riportato questo accordo della Cyber ​​​​Week. LEGO Icons Back to The Future Time Machine (Delorean) 10300 è fondamentalmente un set 3 in 1. Puoi scegliere che tipo di macchina del tempo Delorean vuoi costruire. Ogni film della trilogia di Ritorno al futuro ha un diverso design dell’auto e istruzioni e materiali parziali ti consentono di costruire uno qualsiasi di questi tre (ma puoi costruirne solo uno alla volta). Delorean del primo film presenta un parafulmine e una camera di plutonio. La DeLorean è stata “aggiornata” rispetto al secondo film con Transformer Frames pieghevoli e un Fusion Energy Reactor. La Delorean del terzo film presenta eleganti ruote bianche e un circuito stampato montato sul cofano.

Acquista un Echo Show 8, ricevi un Echo Show 5 gratis

Acquista un Echo Show 8 (2a generazione, 2021), ricevi un Echo Show 5 gratis (2a generazione, bambini) Vediamo su Amazon

Una delle migliori offerte Amazon Echo del Black Friday e del Cyber ​​Monday è ancora disponibile. Puoi risparmiare il 46% sull’Echo Show 8 molto popolare e ben recensito per $ 69,99 (di solito $ 130) e riceverai un Echo Show 5 Kids Edition gratuito, che attualmente costa $ 39,99. Questo è un affare piuttosto eccezionale per quello che è essenzialmente un Echo Dot e un Echo con display incassati collegati a loro.

$ 10 di sconto sulla nuova Apple TV 4K 64 GB + Ethernet

Ora puoi ottenere il dispositivo di streaming Apple TV 4K 64GB + Ethernet di terza generazione rilasciato di recente per $ 139,99. Sì, sono solo $ 10 di sconto al dettaglio, ma è più economico di qualsiasi affare che abbiamo visto durante il Black Friday. Questo è l’ultimo modello rilasciato solo 2 mesi fa. Migliora il suo predecessore con il potente processore A15 Bionic, lo stesso trovato su iPhone 13 Pro e iPhone 14. Avrai bisogno del modello da 64 GB su 32 GB per la porta Ethernet, il futuro supporto Thread e Apple Music Sing.

Apple AirPods Pro 2a generazione per $ 199,99

Apple AirPods Pro (2a generazione) Cancellazione attiva del rumore wireless Cuffia Vediamo su Verizon

I nuovi auricolari wireless Apple AirPods Pro con cancellazione del rumore di seconda generazione sono di nuovo disponibili, questa volta su Verizon, per $ 199,99. Sono $ 50 in meno rispetto al prezzo consigliato. Gli Apple AirPods Pro sono uno dei migliori auricolari “veramente wireless” che troverai, soprattutto a questo prezzo. Gli auricolari “veramente wireless” non hanno fili, nemmeno collegati l’uno all’altro. Oltre all’eccellente qualità del suono, gli AirPods Pro sono gli unici AirPods con tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Questo, combinato con la natura intrinseca degli auricolari, significa che AirPods Pro offrirà un migliore isolamento acustico rispetto alle cuffie over-ear come Bose QuietComfort o Sony WH1000XM5.

TV QLED Vizio MQ7 4K da 75 pollici per $ 698

Questo prezzo è inferiore a quello che abbiamo visto durante il Black Friday. Il Vizio MQ7 ha molte funzionalità di fascia alta come un pannello QLED con retroilluminazione a LED full-array, oscuramento dell’area locale, un’ampia gamma di colori e supporto sia per HDR10+ che per Dolby Vision. Per il prezzo, sarebbe difficile trovare una TV da 75 pollici migliore.

Acquista 2 ottieni 1 gratis Harry Potter Illustrated Books Hardcover su Amazon

Se acquisti due libri con copertina rigida di Harry Potter Illustrated Edition da Amazon, puoi ottenere gratuitamente un terzo libro di valore inferiore o uguale. Questo ti dà l’opportunità di ritirare tre di questi libri a un prezzo incredibile. Peccato che ci siano solo cinque fumetti, altrimenti potresti eseguire questo accordo due volte per ottenere tutti e sei i libri nella rapina. Tuttavia, se acquisti gli altri due, puoi sempre scegliere qualcos’altro che fa parte di questo Acquista 2 ottieni 1 offerta gratuita. Ad esempio file uomo cane Sono in vendita anche libri illustrati per bambini.

Meta Quest 2 visore VR + 2 giochi per $ 349

$ 50 Cuffie per realtà virtuale Meta Quest 2 + 2 giochi (Beat Saber e Resident Evil) 4) Vediamo su Walmart

L’offerta del Black Friday è ancora disponibile per gli acquirenti delle vacanze. L’auricolare Oculus Quest 2 VR normalmente costa $ 399,99 per il modello da 128 GB. Walmart ha ancora $ 50 di sconto e altri due giochi: Beat Saber e Resident Evil 4. Beat Saber è il gioco VR più popolare (e secondo me il migliore) di tutti i tempi e Resident Evil 4 è probabilmente il gioco più spaventoso a cui giocherai in VR in questo momento. Per ottenere entrambi ciò ti farebbe facilmente superare i $ 50.

Ottieni il tuo bundle natalizio per Nintendo Switch prima del 25/12

arrivare prima di Natale Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Switch Online appartenenza Vediamo su Gamestop Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Switch Online appartenenza Vediamo su Amazon Buono regalo elettronico Dell $ 35 Gioco Animal Crossing per Nintendo Switch Versione Vediamo su Dell

Il bundle Black Friday per Nintendo Switch, che include una copia di Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online, è ancora disponibile presso Dell per $ 299,99. Se ciò non soddisfa la tua fantasia, Dell ha una Nintendo Switch Animal Crossing Edition per $ 299,99 e riceverai anche una carta regalo Dell con bonus promozionale da $ 35.

Altre offerte regalo per le feste

Mentre la maggior parte delle offerte del Black Friday e del Cyber ​​​​Monday sono andate e venute, ci sono ancora alcune offerte estreme che meritano sicuramente la tua attenzione. Queste saranno le migliori offerte che troverai prima di Natale.