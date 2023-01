Lancio della mobilità RTX 4070 Ti e RTX 40

CES 2023 di NVIDIA Proprio titolo “GeForce”. Mancano poche ore e l’azienda svelerà le sue GPU per laptop GeForce RTX 40 e RTX 4070 Ti di nuova generazione.

La società ha rivelato in un comunicato stampa che l’evento CES 2023 sarà ancora una volta virtuale e sarà trasmesso in diretta martedì 3 gennaio 2023 alle 8:00 PST. L’azienda sarà presente anche nello showroom dove presenterà i suoi ultimi prodotti e innovazioni, ma la maggior parte degli annunci avverrà in diretta. I seguenti sono pressori:

Segna il tuo calendario per il nostro virtuale Indirizzo di NVIDIA al CES martedì 3 gennaio 2023, alle 8:00 PT, mentre iniziamo l’anno con la nostra ultima innovazione. sintonizzarsi NVIDIA. com. Le notizie saranno pubblicate prima e durante l’evento qui. Se hai intenzione di partecipare al CES di persona, ti invitiamo a dare un’occhiata alla nostra line-up di gioco al Cosmopolitan al CES 2023, dove presenteremo le ultime tecnologie, prodotti e software di GeForce e GeForce NOW. tramite Nvidia

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, lo siamo esclusivamente riportato Qualche giorno fa, NVIDIA svelerà la sua prossima scheda grafica della serie GeForce RTX 40, RTX 4070 Ti, il 3 gennaio, seguita dal suo lancio il 5 gennaio. Ciò conferma più o meno che la scheda sarà all’ordine del giorno di NVIDIA durante il keynote al CES 23. Per quanto riguarda altri prodotti, possiamo aspettarci che NVIDIA fornisca un aggiornamento su GPU RTX 40 per laptop Che dovrebbe abbinarsi bene con Intel CPU Raptor Lake-HX di 13a generazione & Chip Ryzen 7000 “Dragon Range” di AMD. Entrambe le CPU dovrebbero inoltre avere prodotti basati sulla loro presentazione al CES 2023.

Naturalmente, NVIDIA potrebbe anche avere qualche sorpresa nella manica e nuovi prodotti da rivelare oltre a quelli di cui abbiamo già sentito parlare e visto nei leak.

Sintonizzati il ​​3 gennaio alle 8:00 PT per GeForce Beyond al CES 2023. Scopri di più ➡️ https://t.co/Xfa6YuySMk pic.twitter.com/yocBF6UDHG – NVIDIA GeForce (NVIDIA GeForce) 27 dicembre 2022

Oltre a questo, la società parlerà anche del lato software delle innovazioni GeForce e di altri titoli che supportano la nuovissima tecnologia DLSS 3. Non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo per noi NVIDIA, quindi segnatevi la data e ci vediamo al CES!

