NVIDIA GeForce RTX 4090 lanciata a ottobre, RTX 4080 a novembre nelle versioni da 16 GB 340 W e 12 GB 285 W

Sono emerse nuove indiscrezioni e voci sulle imminenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090 e RTX 4080 che saranno lanciate nel quarto trimestre del 2022.

NVIDIA GeForce RTX 4090 a ottobre, schede grafiche RTX 4080 da 16 GB e 12 GB a novembre

Le ultime indiscrezioni sul lancio provengono dal senior editor di Chiphell, n apoleone, che ha affermato che NVIDIA è già in anticipo sui tempi con le schede grafiche GeForce RTX serie 40. dicono che RTX 4090 Verrà effettivamente mostrato al GTC 2022 e che la carta verrà lanciata ad ottobre, cosa di cui abbiamo parlato a giugno. È interessante notare che l’editor menziona anche che il file RTX 4080 Verrà lanciato anche un mese dopo l’RTX 4090 a novembre, cosa che abbiamo detto anche noi Qualche mese fa nel nostro spettacolo esclusivo.

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 – Lancio a ottobre 2022

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 – Uscita novembre 2022

Grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 – Lancio di dicembre 2022

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 – Rivelata al CES 2023 di gennaio

Ma non sono le uniche nuove informazioni che abbiamo. Le nostre fonti hanno anche indicato che la GeForce RTX 4080 avrà due varianti, una per il modello da 16 GB e l’altra per il modello da 12 GB. Abbiamo sentito Questa voce prima Ma in base ai dati a noi forniti, sembra che il modello da 16GB avrà un TGP di riferimento di 340W mentre il modello da 12GB avrà un TGP di riferimento di 285W. Ciò potrebbe significare che le specifiche tra i due modelli saranno significativamente diverse poiché stiamo parlando di una differenza del 20 percento nella sola potenza.

La variante NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB GDDR6X dovrebbe utilizzare un PCB a 12 strati mentre l’altra variante dovrebbe presentare una configurazione VRAM GDDR6X da 12 GB e un design PCB a 10 strati. La prima carta mirerà principalmente all’AIC e al progetto di riferimento mentre il secondo modello sarà solo di tipo AIC.

Si dice anche che la NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB utilizzi un PCB diverso rispetto alla variante RTX 4080 16 GB. Ora, se confrontiamo questo con la gamma GeForce RTX 3080 di NVIDIA, vedremo che il team verde aveva anche due varianti della loro scheda precedente, una con una configurazione da 10 GB lanciata nel 2020 e un’altra con 12 GB lanciata nel 2022. La seconda edizione è stata limitato ai soli modelli AIC Non ha visto il lancio della Founders Edition. AIC ha anche fissato il prezzo della scheda perché l’MSRP di NVIDIA non è stato ufficialmente menzionato al lancio. Ma la configurazione della memoria non è stata l’unica cosa che è cambiata tra le due schede.

Carta dei fotografi GPU PCB variabile Moduli/core SM memoria / bus Orologio di memoria/larghezza di banda TBP connettori di alimentazione pubblicazione NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti M 102 – 350? da annunciare in seguito 144/18432? 24 GB/384 bit 24 Gbps/1,15 TB/sec ~600 watt 1x 16 denti da annunciare in seguito NVIDIA GeForce RTX 4090 M 102 – 300? PG137 / 139 SKU330 128/16384? 24 GB/384 bit 21 Gbps/1,00 TB/sec ~ 450 watt 1x 16 denti Quarto trimestre 2022 NVIDIA GeForce RTX 4080 AD103-300? PG136 / 139-SKU360 76/9728? 16 GB/256 bit 23 Gbps/760 Gbps ~ 340 W 1x 16 denti Quarto trimestre 2022 NVIDIA GeForce RTX 4080 M 103/104? PG141-SKU340/341 da annunciare in seguito 12 GB/192 bit 23 Gbps/552 Gbps ~ 285 W 1x 16 denti Quarto trimestre 2022

Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB e 12 GB saranno tra le prime schede grafiche insieme alla RTX 4090 ad essere rilasciata per i giocatori. Finora, l’RTX 4090 dovrebbe essere rilasciato il 22 ottobre, ma la sua rivelazione lo è Previsto al keynote GTC di NVIDIA alla fine di questo mese.