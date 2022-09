Matt Eberflus di Bears distribuisce premi, pani di gioco della prima settimana

periodo di luna di miele per orso E la loro vittoria della prima settimana sui 49ers si è conclusa. Il team è tornato a Halas Hall lunedì ed è tornato al lavoro. Ciò significava attraversare la traversa con gli allenatori e distribuire trofei e pecore ai giocatori.

“Questi ragazzi dovrebbero migliorare”, ha detto Matt Eberflus. “Dobbiamo migliorare. Abbiamo una squadra di calcio giovane. Dobbiamo migliorare i fondamentali del gioco, ed è quello che stiamo guardando.

“Ovviamente guardiamo sempre allo sforzo e all’intensità che abbiamo giocato, a come ci siamo presi cura della palla, ad essere intelligenti. Lo facciamo sempre. Ma ci sono fondamentali e tecniche in ogni posizione e mercoledì dobbiamo migliorare su queste cose. Giovedì e venerdì di questa settimana per migliorare la squadra di calcio. Abbiamo. Ogni settimana d’ora in poi. Siamo in fase di elaborazione ora. Questa sarà una grande settimana per noi per migliorare”.

Nessuno è esente da questo processo. Nella pre-stagione, i giocatori di Bears che erano noti per andare sempre il più forte possibile su ogni tiro, come Sam Mustipher, sono rimasti scioccati nel vedere i loro pani sulle loro carte. L’attenzione ai dettagli non è diminuita ora che i Bears sono fuori dalla pre-stagione e anche nelle partite reali.

“La pagnotta è pazza”, ha detto Roquan Smith. “Decisamente voti duri su una pagnotta, ma è una palla. È il modo in cui li vedono, come vedono le cose. Devi solo rispettarlo e cercare di prevenirlo. “

Smith ha ammesso di aver colpito una pagnotta dalla prima settimana, anche se stava volando per tutto il campo e guidava la squadra nei contrasti. Ma Smith ha preso i riflessi duri passo dopo passo.

“Non sono nel business di fare appello”, ha detto Smith. “Lo scrivono su carta, è finita. Ehi, vedo la pagnotta. Mi fa solo venire voglia di fare di più. “

Non tutte le critiche sono state fatte lunedì. Eberflus ha anche distribuito premi per le numerose giocate effettuate durante il gioco e persino un premio Player of the Game. Uno dei premi più prestigiosi arriva però alla fine della stagione: entrare nel club del 90%.

“Se sei in 10 partite e lo vuoi solo una volta, sei nel club del 90%. È anche un club difficile in cui essere, per tutta la stagione. Daremo quel premio alla fine se sei un membro di quel club. Significa che hai giocato duramente per tutta la stagione.

È un club esclusivo, con Eberfels detto che solo tre o quattro giocatori ce la fanno ogni anno. I Bears hanno grandi aspirazioni per il software che installano, quindi ha senso che lo applichino rigorosamente. Il team ha già visto come la loro dedizione a HITS può portare a vittorie. Ora vedremo se faranno il passo successivo nella cultura che stanno costruendo.

