I piani di Konami per Silent Hill potrebbero includere remake, un sequel completo e storie a episodi

Diversi progetti di Silent Hill sono attualmente in fase di sviluppo negli studi di tutto il mondo, hanno detto le fonti a VGC, e potrebbero includere un remake, un sequel completo e una serie di episodi incentrati sulla trama.

La scorsa settimana, una serie di immagini concettuali trapelate è emersa per confermarlo Nuovo Silent Hill In fase di sviluppo o in fase di sviluppo. seguilo Storia di VGC dello scorso febbraioche abbiamo segnalato Konami Aveva in programma da molto tempo di far rivivere la serie di giochi horror inattivi.

Ora stanno emergendo dettagli su come potrebbero apparire alcuni di questi progetti. Come accennato per la prima volta dall’influencer Nate L’odio e il giornalista Gruppo JeffUno dei titoli in sviluppo potrebbe essere un remake di Silent Hill 2, il preferito dai fan del 2001.

Questo corrisponde a ciò che VGC ha sentito dalle nostre stesse fonti. Il remake avrà presumibilmente rielaborato l’IA, animazioni, enigmi e molti nuovi finali e sarà probabilmente rilasciato come esclusiva temporale su Stazione di gioco tastiera.

media Lo studio è stato costantemente collegato al franchise di Silent Hill negli ultimi 18 mesi. Lo sviluppatore polacco ha annunciato l’anno scorso Accordo di cooperazione strategica con Konamidopo mesi erroreha affermato il CEO Lavorare su un IP è lì per spaventare Da un famoso editore di giochi.

Compositore di Silent Hill Akira Yamaoka Ha anche lavorato al film di Bloober del 2021 The Medium and Ha sollevato il suo prossimo progetto di gioco Dicendo che è “quello di cui speravi di sentire parlare”.

Il team di Bloober non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

ma come VGC e addetti ai lavori Ho accennato in precedenza, capiamo che Konami ha parlato attivamente con diversi sviluppatori per far rivivere l’IP di Silent Hill, in più giochi.

Uno di questi progetti vuole essere una serie più piccola di “racconti brevi”, ci viene detto. le sue fonti cui si è fatto riferimento in precedenza Lo studio di Before Dawn Supermassive una volta era impegnato in trattative per un progetto del genere, che alla fine si sarebbe sviluppato in Dark Pictures Games.

Un nuovo nome dato a VGC indipendentemente da due persone era Annapurna interattivoil famoso editore dietro a giochi come Sayonara cuori selvaggiE Prateria Esterna e Telling Lies, che secondo loro potrebbero essere coinvolti nel progetto “Storie”.

Tuttavia, hanno detto che diversi studi avevano preso parte a promozioni per Silent Hill, è possibile che l’Annapurna abbia semplicemente preso parte a una di quelle discussioni piuttosto che a un progetto che alla fine ha avuto il via libera.

VGC ha contattato l’Annapurna per un commento su questa storia.

Infine, VGC è stato informato che Konami ha in programma di rilasciare una nuova voce importante nella serie Silent Hill. Non è chiaro chi stia guidando il gioco, ma VGC Ho accennato l’anno scorso Che uno studio giapponese stava lavorando al progetto Silent Hill.

Le immagini trapelate la scorsa settimana dovrebbero essere correlate a un gioco teaser in stile PT, nome in codice “Sakura”, che verrà rilasciato come titolo digitale gratuito per creare anticipazione per progetti più grandi.

VGC prima menzionato Sui piani di Konami di aumentare lo sviluppo di giochi premium lo scorso anno, con nuove puntate e remake dei suoi più grandi franchise, tra cui Metal Gear e Castlevania.

Konami potrebbe mostrare alcuni giochi durante i principali spettacoli quest’anno. Comprendiamo che l’azienda aveva pianificato di annunciare progetti l’anno scorso prima di esso Ritirato a partire dal E3 2021 A causa dei cosiddetti problemi di “temporizzazione”.

All’epoca, Konami confermò di avere “un certo numero di progetti chiave” in lavorazione.