Home » Tech Blackmagic Design lancia il pannello di editing DaVinci Resolve per iPad Tech Blackmagic Design lancia il pannello di editing DaVinci Resolve per iPad 0 Views Save Saved Removed 0

Il pad di precisione misura 14,33 x 7,18 pollici, ovvero circa le dimensioni della tastiera di un computer. Ha uno slot di montaggio per iPad Pro e si collega tramite Bluetooth o USB-C. Oltre ad essere più piccola delle altre palette di Blackmagic, la Micro è anche molto più economica (prossima palette – Piatto piccolo (In vendita a oltre $ 2.000 sul sito Web di Blackmagic). Viene fornito con tre trackball ponderati, che secondo l'azienda sembreranno comunque professionali. È possibile utilizzare 12 manopole di controllo per regolare elementi come ombre, luci, contrasto e mezzitoni.

La tavolozza dei colori DaVinci Resolve Micro ha le dimensioni della tastiera di un computer. Immagine: Blackmagic Design

Blackmagic afferma che molti degli altri controlli sui lati destro e sinistro del nuovo pannello, come la scansione statica, il cursore e la selezione, si trovano in genere solo sui pannelli Mini e Avanzati più grandi. Dice di aver mantenuto molti controlli nella stessa posizione dei pannelli più grandi, per mantenere le cose familiari agli editori.

Il dispositivo costa più della metà del prezzo di $ 895 dell'azienda Microschedache presenta tre trackball ponderate e 12 manopole di controllo, come il nuovo Precision Pad, ma si collega solo tramite USB-C e non dispone di uno slot per iPad.

“Il modello legacy DaVinci Resolve Micro Panel era apprezzato dai clienti che desideravano un pannello di classificazione compatto, ma noi volevamo progettare una soluzione che fosse più portatile e conveniente”, ha affermato Grant Beatty, CEO di Blackmagic Design. Ha aggiunto che la società venderà versioni tradotte “in più lingue, quindi non sarà necessario imparare un'altra lingua per usarla”. READ Ikea manda avvocati a cercare uno sviluppatore indipendente per realizzare un gioco horror su un negozio di mobili