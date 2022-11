La Disney annuncia i licenziamenti imminenti, il blocco delle assunzioni per tagliare i costi nella nota interna del CEO Bob Chapek: rapporto

La Walt Disney Company prevede di farlo Blocco delle assunzioni Secondo un rapporto, ha tagliato alcuni posti di lavoro prima della pausa invernale dopo un trimestre deludente.

Nella nota inviata ai dipendenti, CEO di Disney Pop Network Ha affermato che la società andrà avanti dando la priorità alle misure di risparmio sui costi, comprese “alcune riduzioni del personale”.

“Sono pienamente consapevole che questo sarà un processo difficile per molti di voi e per i vostri team”, ha scritto Chapek. “Dovremo prendere decisioni difficili e scomode. Ma questo è esattamente ciò che richiede la leadership e vi ringrazio in anticipo per esservi fatti avanti in questo momento importante”.

“Mentre lavoriamo attraverso questo processo di valutazione, esamineremo ogni via di operazioni e occupazione per trovare risparmi e prevediamo alcune riduzioni del personale come parte di questa revisione”, ha affermato Chabak nella nota inviata venerdì.

La base di abbonati DISNEY+ cresce di 12,1 milioni nel quarto trimestre

L’amministratore delegato ha anche affermato che l’azienda limiterà il numero di dipendenti aggiuntivi che ha assunto e che si sta concentrando solo sull’acquisizione di nuovi dipendenti nelle “posizioni più importanti e nella leadership aziendale”.

“Stiamo limitando le aggiunte di personale con un obiettivo mirato Blocco delle assunzioni. Il reclutamento continuerà per un piccolo sottoinsieme delle posizioni più critiche e orientate al business, ma tutti gli altri ruoli sono sospesi. I leader di settore e i team delle risorse umane hanno maggiori dettagli su come applicarlo ai tuoi team”.

La Disney ha circa 190.000 dipendenti, un numero che è in calo ogni anno dal 2018.

La nota è l’ultima indicazione commerciale di come la Disney prevede di seguire un trimestre deludente, che sembrava smorzare il sentimento degli investitori. Le azioni della società sono scese al minimo di 52 settimane mercoledì, da $ 101 di lunedì a poco meno di $ 87. Da allora sono rimbalzati a circa $ 95 a partire da venerdì sera.

Chuckleak ha anche notato nella nota che la Disney creerà una “task force per la struttura dei costi” per ridurre ulteriormente le spese dell’azienda. Sarà presieduto dal CEO e CFO Christine McCarthy e dal consigliere generale Horacio Gutierrez.

Il promemoria arriva pochi giorni dopo che McCarthy ha annunciato per la prima volta l’intenzione della Disney di apportare modifiche a breve e lungo termine per risparmiare denaro.

“Stiamo attualmente valutando attivamente la nostra base di costi e stiamo cercando efficienze significative”, ha affermato. “Alcuni di questi forniranno alcuni risparmi nel breve termine e altri genereranno benefici strutturali a lungo termine”.

La Disney ha dovuto affrontare enormi perdite come inflazione costante Continua a spremere i portafogli dei consumatori. E mentre il servizio di streaming Disney+ continua a guadagnare abbonamenti – la società ha vantato guadagni di 12,1 milioni di abbonati in questo trimestre – le perdite operative continuano ad accumularsi. La Disney ha registrato perdite per circa 1,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell’anno fiscale.

La società è stata anche coinvolta in controversie, inclusa la sua esplicita opposizione alla firma da parte del governatore della Florida Ron DeSantis di un disegno di legge che vieta l’insegnamento dell’orientamento sessuale in classe e le accuse di estremo “risveglio” da parte di alcuni consumatori.