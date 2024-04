L’azienda intende eliminare 740 posti di lavoro, ovvero il 2% della sua forza lavoro totale

Nike La società prevede di licenziare 740 dipendenti presso la sede centrale dell'Oregon prima del 28 giugno, ha detto la società ai funzionari statali.

L'azienda ha informato i funzionari statali e locali della riduzione della forza lavoro presso la sua sede centrale a Beaverton, Oregon, in un avviso ordinato Legge sull'adeguamento e la riqualificazione dei lavoratori Venerdì.

Il colosso dell'abbigliamento sportivo “ridurrà in modo permanente la sua forza lavoro presso la sua sede globale” in una “seconda fase di impatti” che inizierà entro il 28 giugno, ha scritto nella nota, la vicepresidente senior di Nike, Michelle Adams, la prima nota. Reuters E Radio pubblica dell'Oregon.

Due mesi fa, il CEO di Nike, John Donahue, ha informato i dipendenti in una nota dei piani per ridurre la forza lavoro di circa il 2%, ovvero di oltre 1.600 dipendenti. Lo riferisce il Wall Street Journal puntuale. La società contava circa 83.700 dipendenti al 31 maggio 2023.

“Nike dà sempre il meglio di sé quando siamo all'offensiva. Le azioni che stiamo intraprendendo ci mettono nella posizione di dimensionare correttamente la nostra organizzazione per realizzare le nostre maggiori opportunità di crescita, poiché l'interesse per lo sport, la salute e il benessere è diventato più forte che mai”, ha dichiarato la società in una dichiarazione a USA TODAY. “Tutti.” Anche se questi cambiamenti avranno un impatto su circa il 2% della nostra forza lavoro totale, siamo grati per il contributo dato da tutti i nostri compagni di squadra Nike.

I licenziamenti di Nike sono dovuti a misure di riduzione dei costi

I tagli fanno parte di un piano triennale di riduzione dei costi da 2 miliardi di dollari Lo ha annunciato Nike in dicembre.

Nike punta alla riduzione dei costi in quanto prevede un calo delle entrate “a una cifra” durante la prima metà dell’anno fiscale 2025, che inizierà il 1° giugno. Ha detto l'agente Matt Friend durante Chiamata degli utili del 21 marzo 2024.

Le azioni Nike sono aumentate di quasi il 2% la scorsa settimana, ma quest'anno sono scese di oltre l'11% e di oltre il 23% su 12 mesi.

Nel frattempo, Caitlin Clark, che il 15 aprile è diventata la prima scelta nel draft WNBA, potrebbe essere sul punto di siglare un nuovo contratto a otto cifre con Nike e ottenere la sua scarpa firmata. Lo ha riferito l'Athletic.

