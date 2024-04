Morgan Wallen dice di “non essere orgoglioso” del comportamento dopo l'arresto

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Una star della musica country Morgan WallenLui, che deve rispondere anche dell'accusa di aver lanciato una sedia dal tetto di un pub di sei piani, dice di “non essere orgoglioso” del suo comportamento e se ne assume la responsabilità.

Il cantante di “One Thing at a Time” ha risposto pubblicamente venerdì sera sui social media È stato arrestato a Nashville due settimane fa. Affronta una data in tribunale il 3 maggio dopo essere stato accusato di tre reati di pericolo sconsiderato e di un reato minore di condotta disordinata, mostrano i documenti del tribunale.

La sedia del Chief's Bar è caduta a circa 3 piedi (1 metro) dagli agenti, che hanno parlato con testimoni e hanno esaminato i filmati di sicurezza, ha detto una dichiarazione giurata di arresto. Testimoni hanno detto agli agenti di aver visto Wallen prendere una sedia, lanciarla dal tetto e riderne. Wallen è stato prenotato all'inizio dell'8 aprile e rilasciato.

“Non mi sentivo in diritto di dichiararlo pubblicamente finché non ho fatto ammenda con alcune persone. Ho contattato le forze dell'ordine di Nashville, la mia famiglia e le brave persone di Chief's. Non sono fiero del mio comportamento, e non assumetevi la responsabilità,” aveva scritto Wallen in precedenza sul Twitter di X.

Wallen, uno dei più grandi nomi del country contemporaneo, è attualmente impegnato in un tour negli stadi, incluso un concerto in programma sabato al Foote Hemingway Stadium di Oxford, Mississippi.

“Ho un grande rispetto per gli agenti che lavorano ogni giorno per tenerci tutti al sicuro. “Per quanto riguarda il mio tour, non ci sarà alcun cambiamento”, si legge nella sua lettera, firmata “-MW”.

“One Thing at a Time” è rimasto per 16 settimane in cima alla Billboard 200 nel 2023 ed è stato l'album più consumato negli Stati Uniti lo scorso anno. I 10 migliori successi dell'album includevano “Last Night”, “You Proof” e “Thinkin' Bout Me”.

Nel 2021, il cantante country è stato sospeso a tempo indeterminato dalla sua etichetta dopo che è emerso un video in cui urlava insulti razzisti. Nel 2020, è stato arrestato per ubriachezza pubblica e condotta disordinata dopo essere stato cacciato dal bar di Kid Rock nel centro di Nashville.