Yeezy, di proprietà di Ye, noto anche come Kanye West, ha tagliato i legami con JPMorgan prima della White Lives Matter, controversia sull’antisemitismo.

c. B. Morgan Chase Ha tagliato i legami con Yeezy Brands, che è di proprietà di Ye, l’artista precedentemente noto come Kanye West.

La banca ha inviato a Yi una lettera il 20 settembre, settimane prima che cadesse in polemiche dopo aver indossato una maglietta “White Lives Matter” alla sua sfilata di moda di Parigi e aver pubblicato post antisemiti sui social media.

Il messaggio è stato condiviso da Sì amico L’attivista conservatrice Candice Owens ha dichiarato su Twitter: “Siamo arrivati ​​a tempi molto spaventosi in questo paese”. Non ha specificato nel suo tweet quando è stato inviato il messaggio.

Yi ha detto al New York Post della notizia mercoledì: “Ehi, se chiami qualcuno a causa di un cattivo lavoro, significa che sei un antisemita. Sono contento di aver oltrepassato il limite con questa idea così possiamo parlare apertamente su cose come essere cancellati da una banca”.

Yi ha detto che intende tagliare i legami con la società in un’intervista una settimana prima del discorso della banca, dicendo a Bloomberg: “È ora che lo faccia da solo”.

Ha aggiunto: “Va bene. Le aziende hanno fatto soldi. Le aziende hanno fatto soldi a me. Abbiamo escogitato idee che cambieranno i vestiti per sempre. Come la felpa, il corridore in schiuma, le diapositive che hanno cambiato l’industria calzaturiera. Ora è il momento per te per fare la nuova industria. Niente più aziende che si frappongono tra me e il pubblico”.

Ha anche criticato i dirigenti di JPMorgan prima dell’intervista su Instagram e ha affermato di non poter contattare il CEO per telefono.

“Sento che ci sia una grande quantità di controllo e manipolazione per sopprimere la mia capacità di influenzarmi economia statunitense e industria”, ha detto Ye a Bloomberg di JPMorgan.

La banca ha concesso a Yeezy 60 giorni di lettera per trovare un nuovo istituto per i suoi soldi.

Yeezy ha già concluso la sua relazione con Gap e Adidas ha detto che la sua collaborazione con Mogul è “in fase di revisione” a seguito della controversia “White Lives Matter”.

“Dopo ripetuti sforzi per risolvere la situazione in privato, abbiamo preso la decisione di mettere sotto controllo la partnership”, ha detto la società il 6 ottobre, tre giorni dopo la sfilata di Yi. “Continueremo a essere coinvolti nella gestione del prodotto attuale durante questo periodo”, ha affermato la società in una nota.

Nessun motivo è stato identificato dalla rottura dei rapporti di JP Morgan.