SpaceX e la NASA puntano al lancio della luna separati da giorni

La NASA e un cliente SpaceX hanno annunciato l’intenzione di lanciare due missioni indipendenti sulla luna a due giorni di distanza l’una dall’altra il mese prossimo.

Il 12 ottobre Confermato dalla NASA All’inizio del 4 novembre lancerà per la quarta volta un razzo Space Launch System (SLS) sulla piattaforma LC-39A del Kennedy Space Center. Salvo sorprese, il prossimo lancio del razzo è previsto non prima (NET) delle 00:07 EDT (17:07 UTC), 14 novembre. L’SLS ha il compito di lanciare un prototipo senza pilota della capsula dell’equipaggio Orion della NASA in rotta verso la Luna, dove il veicolo spaziale tenterà di entrare in orbita lunare e condurre test prima di tornare sulla Terra.

Lo stesso giorno, startup giapponese ispace confermato L’HAKUTO-R M1, il primo lander lunare commerciale, dovrebbe essere lanciato su un razzo SpaceX Falcon 9 tra il 9 e il 15 novembre. Mentre la NASA ha un file Contratto del valore di 73 milioni di dollari Con ispace che sviluppava un lander lunare SERIES-2 di seconda generazione negli Stati Uniti, il programma HAKUTO-R di prima generazione era quasi interamente un affare privato. La prima sonda M1 tenterà di trasportare due rover e molti altri carichi utili commerciali e governativi sulla superficie lunare.

il primo lander lunare HAKUTO-R di ispace. (ispazio)

Il primo razzo SLS della NASA sulla Luna. (Riccardo Engel)

A partire dal 2020, HAKUTO-R dovrebbe pesare circa 1.050 kg (circa 2.300 libbre) al lancio ed è progettato per atterrare fino a 30 kg (circa 66 libbre) di carico utile sulla Luna. ispace ha progettato e costruito la maggior parte delle strutture della sonda, ma ha stipulato un contratto con ArianeGroup europea per fornire il sistema di propulsione e per assemblare, integrare e testare completamente il lander in Germania.

secondo documenti ispace [PDF]Falcon 9 lancerà HAKUTO-R in un’orbita terrestre “supersincrona”, dove la sonda controllerà i suoi sistemi prima di utilizzare la propria spinta per allontanarsi dal pozzo gravitazionale terrestre e verso la Luna. Si aspetta che il transito nominale dall’orbita terrestre alla superficie lunare richieda almeno 20 giorni. La sonda è progettata per sopravvivere fino a 12 giorni sulla superficie lunare, durante i quali tenterà di condurre i suoi esperimenti a bordo, dispiegherà ciascuno dei suoi piccoli rover e trasmetterà tutti i dati raccolti sulla Terra.

Rappresentazione artistica di HAKUTO-R sulla luna. (ispazio)

avviare inizio [PDF] I suoi accordi con SpaceX sono stati descritti come contratti per il lancio di due lander come carichi utili secondari su due razzi Falcon 9. Nei suoi comunicati stampa, ispace non specificava più se il veicolo spaziale da una tonnellata sarebbe stato l’unico carico utile sul Falcon 9. Attualmente in programma 11 novembre. RETE. Con una mossa rara, SpaceX lo farà Si dice spendere Il booster di fase 1 riutilizzabile del Falcon 9 durante la missione, lasciando molte più prestazioni sul tavolo.

ispace ha raccolto quasi 210 milioni di dollari dalla sua fondazione nel 2010, casualmente lo stesso anno in cui il Congresso degli Stati Uniti ha costretto la NASA a iniziare a sviluppare il razzo SLS. Dopo 12 anni, esiste la possibilità che i primi lanci di SLS e HAKUTO-R avvengano con una differenza di ore.

Quando verrà lanciato il mese prossimo, il razzo SLS della NASA si dirigerà sulla rampa di lancio per la quarta volta. SLS e Orion hanno avuto un viaggio tutt’altro che tranquillo per il loro primo lancio, subendo mezzo decennio di ritardi e di conseguenza decine di miliardi di dollari di budget. Una volta che tutti i pezzi sono arrivati ​​in Florida, la NASA e i suoi appaltatori hanno impiegato circa 12 mesi per completare l’assemblaggio di SLS e Orion e iniziare a testare il razzo integrato.

Da quando i test integrati sono iniziati nell’aprile 2022, l’SLS è stato sottoposto a cinque test annunciati al Wet Wear Rehearsal (WDR) in aprile, giugno e settembre. Ha anche tentato di essere lanciato due volte il 29 agosto e il 3 settembre, anche se si può sostenere che i due tentativi fossero una continuazione dei test WDR in tutto tranne che nel nome. Ma sembra che quando il razzo verrà lanciato per la quarta volta, la NASA avrà finalmente completato quasi tutti i test che avrebbe dovuto completare prima di dichiarare ad alta voce che il Mega Moon Rocket era pronto per il lancio ad agosto.

Il primo lancio dell’SLS avrebbe quasi sicuramente la precedenza su qualsiasi altro lancio di Cape Canaveral nello stesso periodo, incluso l’HAKUTO-R M1, ma SpaceX potrebbe lanciare il lander lunare circa un giorno prima o dopo il razzo lunare della NASA.

SpaceX e la NASA puntano al lancio della luna separati da giorni