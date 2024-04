Risultati NBA, aggiornamenti in tempo reale: Timberwolves vs. Suns in Gara 1, programma playoff NBA 2024

I Playoff NBA 2024 sono ufficialmente arrivati. Il torneo di play-in è finito e il Set di gironi post-stagionali da 16 squadreCiascuna delle quattro serie del primo turno è trasmessa in diretta televisiva Fubo (Provalo gratuitamente). Sarà una corsa dall'inizio alla fine, e inizierà con alcune delle squadre più popolari del campionato che si affronteranno all'inizio dei playoff.

I playoff si sono conclusi con una vittoria per i Cavaliers mentre Cleveland ha difeso il suo campo di casa con una vittoria con un punteggio basso sugli Orlando Magic. I Timberwolves, alla ricerca della loro prima vittoria nei playoff dal 2004, ospiteranno Kevin Durant, Devin Booker e i Suns questo pomeriggio. I Knicks, reduci dalla loro prima stagione regolare da 50 vittorie in 11 anni, danno il benvenuto a Joel Embiid e ai 76ers al Madison Square Garden più tardi in serata. I campioni in carica dei Nuggets iniziano la loro ricerca per i titoli consecutivi nel bicchierino da notte, unendosi a LeBron James e ai Lakers dopo la vittoria nel torneo play-in di Los Angeles per aprire la settimana al n. Ottengono il 7° posto.

Gli scrittori di CBS Sports hanno fatto le loro scelte per ogni serie del primo turno La maggior parte degli esperti sceglie Knicks, Mavericks, Pacers e altro ancora.

Risultati dei playoff NBA, programma – 20 aprile

Resta sintonizzato su CBS Sports tutta la notte per risultati in diretta, aggiornamenti, analisi e highlights all'inizio dei playoff NBA.