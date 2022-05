L’ex-Baylor Bears QB Gerry Bohanon si impegna a trasferirsi nei South Florida Bulls

L’ex centrocampista Baylor Jerry Bohannon Ha trovato una nuova casa.

Bohannon ha annunciato domenica che si trasferirà nel sud della Florida, dove preferirebbe iniziare la prossima stagione e avere due stagioni rimaste idonee. Segna un trasferimento importante per l’allenatore Jeff Scott quando entra nella sua terza stagione come capo allenatore della NFL.

“Ho scelto USF perché credo in questi dipendenti, credo nella cultura e credo nel cambiamento in arrivo”, ha detto a ESPN in un messaggio di testo. “Credo nei giocatori, credo nel Tampa. Questa squadra è la macchina per cui vuoi giocare e ti daranno tutto ciò che hanno dentro e fuori dal campo”.



1 relativo

Bohanon ha anche visitato il Missouri da quando ha annunciato il suo trasferimento da Baylor. Ha detto a ESPN di considerare anche BYU, Georgia Tech, Liberty e Oklahoma. Una delle stelle nascenti della stagione calcistica 2021, Bohanon è andato 10-2 come rookie Baylor, guidando i Bears in una stagione costellata di stelle che includeva un titolo Big 12 e una vittoria di Sugar Bowl.

L’ingresso di Bohanon al cancello della NCAA è stata una sorpresa, un sottoprodotto di una mossa di classe dell’allenatore Baylor Dave Aranda. Bohanon è stato sconfitto all’inizio dell’attività questa primavera da un centrocampista di riserva Blake Chapin. Aranda ha detto a Bohannon che sarebbe stato il sostituto nel 2022 e, avvisandolo, Aranda ha dato a Bohannon la possibilità di entrare nel cancello e cercare di trovare un lavoro da titolare nella sua quinta stagione al college.

A Bohanon saranno rimaste due stagioni di idoneità a causa dell’anno aggiuntivo concesso a tutti i giocatori della stagione pandemica 2020. Bohanon ha preso la sua decisione poco dopo essere tornato dalla sua visita del fine settimana alla USF.

“Questo è il posto per me e ho amato ogni minuto del mio tempo lì”, ha detto Bohannon a ESPN. “Sono entusiasta di questa squadra e di questa macchina e sono pronto per competere”.

L’USF torna come quarterback principale dell’anno scorso Timmy McClainche, da vero esordiente, ha giocato 11 partite e ha concluso con più intercettazioni (7) che touchdown (5).

Bohannon ha vinto l’incarico principale al Baylor la scorsa stagione, lanciando 18 touchdown e affondo per altri nove, vincendo la menzione d’onore All-Big 12. Il suo touchdown con 27 gol è stato il secondo tra i primi 12 quarterback.

Bohannon ha portato Baylor alla vittoria su tre squadre classificate nella stagione regolare nel 2021: il numero 4 dell’Oklahoma e una stella da matricola. Caleb Williams, n. 14 Iowa e n. 19 BYU. Ha anche portato Baylor a una vittoria per 21-7 sulla No. 8 Ole Miss nell’Allstate Sugar Bowl.

Ha saltato la top 12 partita contro l’Oklahoma State e la fine della stagione regolare contro il Texas Tech a causa di un infortunio al tendine del ginocchio.

Bohanon sarà immediatamente messo alla prova se vince il lavoro da titolare, poiché la USF ospita BYU e Howard e si reca in Florida e Louisville nella parte non conferenza del programma.