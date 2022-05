Balletto galattico catturato dalla moderna fotocamera a energia oscura

La Dark Energy Camera, finanziata dal Dipartimento dell’energia, presso il NOIRLab della NSF in Cile, cattura una coppia di galassie eseguendo un binocolo gravitazionale.

La coppia di galassie interattive NGC 1512 e NGC 1510 è al centro di questa immagine fabbricata dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti fotocamera a energia oscura, un imager grandangolare da 570 megapixel all’avanguardia sul telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco presso l’Osservatorio interamericano Cerro Tololo, un programma di NSF NOIRLab. NGC 1512 è in procinto di fondersi con il suo vicino galattico più piccolo da 400 milioni di anni e questa interazione a lungo termine ha innescato ondate di formazione stellare.

La galassia a spirale barrata NGC 1512 (a sinistra) e la sua piccola galassia NGC 1510 in questa osservazione (immagine all’inizio dell’articolo) sono state catturate dal telescopio Víctor M. Blanco di 4 metri. Oltre a rivelare la complessa struttura interna di NGC 1512, questa immagine mostra i deboli viticci esterni della galassia che si estendono e sembrano circondare il suo piccolo compagno. Il flusso di luce stellata che collega le due galassie è la prova dell’interazione gravitazionale tra di loro: una connessione lussuosa e aggraziata che è durata 400 milioni di anni. L’interazione gravitazionale tra NGC 1512 e NGC 1510 ha influenzato il tasso di formazione stellare in entrambe le galassie, oltre a distorcerne le forme. Infine, NGC 1512 e NGC 1510 si fonderanno in un’unica galassia più grande, un lungo esempio di evoluzione galattica.

Queste galassie interagenti si trovano nella direzione della costellazione dell'Horologium nell'emisfero celeste meridionale e distano circa 60 milioni di anni luce dalla Terra. L'ampio campo visivo di questa osservazione mostra non solo le galassie aggrovigliate, ma anche il loro ambiente stellato. La cornice è piena di stelle frontali luminose all'interno

The image was taken with one of the highest-performance wide-field imaging instruments in the world, the Dark Energy Camera (DECam). This instrument is perched atop the Víctor M. Blanco 4-meter Telescope and its vantage point allows it to collect starlight reflected by the telescope’s 4-meter-wide (13-foot-wide) mirror, a massive, aluminum-coated, and precisely shaped piece of glass roughly the weight of a semi truck. After passing through the optical innards of DECam — including a corrective lens nearly a meter (3.3 feet) across — starlight is captured by a grid of 62 charge-coupled devices (CCDs). These CCDs are similar to the sensors found in ordinary digital cameras but are far more sensitive, and allow the instrument to create detailed images of faint astronomical objects such as NGC 1512 and NGC 1510.

Large astronomical instruments such as DECam are custom-built masterpieces of optical engineering, requiring enormous effort from astronomers, engineers, and technicians before the first images can be captured. Funded by the US Department of Energy (DOE) with contributions from international partners, DECam was built and tested at DOE’s Fermilab, where scientists and engineers built a “telescope simulator” — a replica of the upper segments of the Víctor M. Blanco 4-meter Telescope — that allowed them to thoroughly test DECam before shipping it to Cerro Tololo in Chile.



DECam è stato creato per esibirsi Indagine sull’energia oscura (DES), una campagna di osservazione della durata di sei anni (dal 2013 al 2019) a cui hanno partecipato più di 400 scienziati di 25 istituzioni di sette paesi. Questo sforzo di collaborazione internazionale si proponeva di mappare centinaia di milioni di galassie, scoprire migliaia di supernove e scoprire sottili schemi di struttura cosmica, il tutto per fornire i dettagli tanto necessari sulla misteriosa energia oscura che sta accelerando l’espansione dell’universo. Oggi DECam è ancora utilizzato per il software da studiosi di tutto il mondo per continuare la sua eredità di scienza all’avanguardia.