AMD Phoenix RDNA3 iGPU potrebbe essere veloce quanto la GPU mobile più lenta GeForce RTX 3060

APU AMD Phoenix con prestazioni GPU discrete di fascia media

Greymon55 afferma che la prossima grafica integrata nell’APU AMD Phoenix potrebbe mostrare prestazioni simili alla versione più limitata di potenza dell’RTX 3060 mobile.

La serie AMD Ryzen 7000 includerà ufficialmente due serie mobili: Dragon Range per laptop ad alte prestazioni e Phoenix per design sottili e leggeri. Ora dovrebbe apparire quest’ultimo Grafica RDNA3 Architettura combinata con core di calcolo Zen4.

Le APU Phoenix funzioneranno nella gamma da 35 a 45 watt, il che probabilmente significa le serie Ryzen 7000HS e 7000H. Questa potenza non è solo per la grafica, ma anche per i core Zen4 e altre logiche integrate. Tuttavia, le affermazioni di Greymon secondo cui una GPU RDNA3 integrata può da sola fornire prestazioni RTX 3060M a 60 W (precedentemente denominata Max-Q) sarà una grande novità per i giochi “leggeri”.

– Greymon55 (@greymon55) 8 maggio 2022

Vale la pena notare che la versione da 60 W dell’RTX 3060 non è molto popolare nelle ultime build, ma può essere trovata in laptop come ASUS ROG Zephyrus G14 del 2021, e anche lì supporta Dynamic Boost (+20 W), quindi è un lato che potrebbe essere Confrontare i due lati è difficile. Tuttavia, la GPU di classe RTX 3060M con una potenza così limitata è nel peggiore dei casi il 30% più lenta della variante completamente sbloccata. Viene fornito con un clock GPU nella gamma 817-1282 MHz, che è ben al di sotto dei 1702 MHz più veloci per la variante da 115 W.

Nel frattempo, la grafica RDNA integrata AMD Ryzen viene già fornita con clock a 2,4 GHz (Ryzen 9 6900HS). AMD Phoenix iGPU utilizzerà la tecnologia di processo a 5 nm e ulteriori miglioramenti che probabilmente renderanno il clock dell’iGPU ancora più alto. Pertanto, l’iGPU Phoenix RDNA3 non deve necessariamente avere tanti shader come l’RTX 3060, deve essere più veloce.

GPU per laptop NVIDIA RTX 3060, Fonte: NVIDIA

NVIDIA ha puntato sui giochi 1080p di alta qualità con i suoi laptop RTX 3060. Certo, il supporto DLSS incluso ha avuto un ruolo nella popolarità di 3.060 milioni, ma da allora AMD ha rilasciato la sua tecnologia FSR ad altissima risoluzione e potrebbe presto offrire prestazioni simili con laptop che non hanno nemmeno GPU discrete.

Mappa di AMD Zen VideoCardz.com – EPYC 7004 Genova e Bergamo 5 nm (Zen4) Tagliafili 5000 occupato 6 nm (Zen3) – Tagliafili 7000 TBC 5 nm (Zen4) TBC Ryzen 5000 Vermeer 7 nm (Zen3) – Ryzen 7000 Raffaello 5 nm (Zen4) Ryzen 8000 Granito 3 nm (Zen5) Ryzen 5000H Cézanne 7 nm (Zen3) Ryzen 6000H Rembrandt 6 nm (Zen3+) Ryzen 7000H Serie del drago 5 nm (Zen4) Ryzen 8000H Punto Strix 3 nm (Zen5 + Zen4D) Ryzen 5000 anni Cézanne 7 nm (Zen3) Ryzen 6000U Rembrandt 6 nm (Zen3+) Ryzen 7000 Yu Fenice 5 nm (Zen4) TBC

fonte: Grimon 55