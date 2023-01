Galaxy A14 5G ufficiale come primo smartphone Galaxy A 2023 di Samsung

Meno di una settimana dopo aver salutato il 2022, Samsung ha lanciato ufficialmente il suo primo smartphone Galaxy A per il 2023. Samsung ha presentato il Galaxy A14 5G, il successore del Galaxy A13 5G per il 2021, un giorno prima dell’annuale Consumer Electronics Show (CES) . ) a Las Vegas, Stati Uniti.

Galaxy A14 5G viene fornito con una serie di aggiornamenti delle specifiche

Le informazioni relative al Galaxy A14 5G sono trapelate più volte negli ultimi mesi e la maggior parte sembra essere azzeccata. Il telefono è dotato di un display Full HD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz ed è alimentato dal nuovo processore Exynos 1330, che sostituisce il chip MediaTek che alimenta il Galaxy A13 5G, pur mantenendo la stessa batteria da 5.000 mAh di prima.

L’A14 5G viene fornito con 4 GB/6 GB di RAM abbinati a 64 GB o 128 GB di memoria interna, con la possibilità di aumentare la memoria di 1 TB utilizzando lo slot microSD. Dal punto di vista delle immagini, l’A14 5G è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 50 MP, fotocamere di profondità da 2 MP e fotocamere macro, mentre la fotocamera anteriore ottiene un aggiornamento a un sensore da 13 MP.

Galaxy A14 5G è il primo telefono Samsung annunciato con Android 13 e One UI (Core) 5.0 in esecuzione su di esso. Tuttavia, in termini di aggiornamenti software, l’A14 5G non riceverà alcun trattamento speciale ed è idoneo solo per due anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Le vendite del Galaxy A14 5G iniziano ad aprile

Samsung offrirà quattro opzioni di colore per l’A14 5G: nero, argento, rosso scuro e verde chiaro. Il prezzo parte da € 229 per le varianti da 4 GB + 64 GB e il telefono sarà venduto in tutti i mercati europei da aprile. I dettagli sulla disponibilità per altri mercati, insieme alle informazioni sui prezzi per altre configurazioni di memoria, sono attualmente sconosciuti.