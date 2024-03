Il tag “PS5 Pro Enhanced” potrebbe significare una velocità stabile di 60 fotogrammi al secondo e ray tracing

Sony utilizzerà la nuova etichetta “PS5 Pro Enhanced” per dire ai giocatori quali giochi sfruttano le nuove funzionalità della console, secondo Documenti che ho visualizzato Giochi al coperto Ieri. Il punto vendita scrive che per ottenere l'adesivo, il gioco deve offrire la modalità grafica PS5 Pro, che include PSSR per l'upscaling 4K, un frame rate stabile a 60 fps e ray tracing aggiunto o migliorato.. Si dice anche che indichi una risoluzione più elevata sia per i giochi con frequenza di aggiornamento fissa che variabile.