L'outfielder dei Braves All-Star Sean Murphy atterra sull'IL con un infortunio obliquo

Per gli Atlanta Braves, la soddisfazione per la vittoria asimmetrica sui Philadelphia Phillies è stata mitigata dalla notizia che il catcher Sean Murphy entrerà nell'elenco dei disabili da 10 giorni per uno stiramento all'obliquo sinistro.

Murphy si è infortunato quando ha oscillato e mancato un tiro nel settimo inning della vittoria per 9-3 dei Braves venerdì. L'All-Star del 2023 si è portato immediatamente alla sua sinistra e ha lasciato il campo con l'allenatore della squadra pochi istanti dopo.

Il veterano Travis d'Arnaud gestirà la maggior parte dei compiti di cattura fino al ritorno di Murphy, il che potrebbe richiedere 10 giorni ma spesso è molto più lungo per questo tipo di infortunio. Chadwick Tromp di Triple A sarà chiamato a sostenere d'Arnaud.

“Lo odio per Murph”, ha detto il manager dei Braves Brian Snitker, aggiungendo che non sapranno la gravità dell'infortunio finché Murphy non si sottoporrà ai test di imaging sabato. “Ha avuto un finale di primavera davvero fantastico, si sentiva bene, ed è solo una di quelle cose strane che accadono nel baseball. Mi guardo intorno e grazie a Dio ora abbiamo un ragazzo del calibro di Travis che interviene.”

D'Arnaud, 35 anni, è stato un All-Star per la prima volta nel 2022 con i Braves, prima di passare a un ruolo inferiore la scorsa stagione dopo che Atlanta ha scambiato Murphy con gli Oakland Athletics. Ma d'Arnaud ha comunque giocato 59 partite la scorsa stagione.

Quando D'Arnaud subì la sua quarta commozione cerebrale in carriera nell'aprile 2023, mentre sull'IL Murphy aveva giocato 16 partite in 19 partite, con Tromp che sosteneva le altre tre. Ora, d'Arnaud farà il lavoro pesante mentre Murphy sarà sul treno El.

Ma Tromp probabilmente giocherà almeno qualche partita in più mentre Murphy sarà messo da parte rispetto a quando il vecchio d'Arnaud era fuori la scorsa stagione. D'Arnaud ha ottenuto cinque vittorie consecutive lo scorso giugno quando Murphy aveva a che fare con un dolore al tendine del ginocchio.

I Braves hanno un lusso che poche altre squadre hanno con due ricevitori veterani così importanti.

“È fantastico, non ti interessa chi prende la palla perché hai due dei migliori giocatori del gioco, qualunque cosa accada”, ha detto Spencer Stryder, titolare della giornata di apertura dei Braves. “Ma mi dispiace davvero per Shawn. So che è arrabbiato. Qualcosa di così casuale, sai, devi solo farlo oscillare. È qualcosa che fai sempre, quindi è pazzesco che possa ferirti in modo casuale. Ma lo farà rendilo una buona cosa, e sarà “Meglio grazie a questo. Quando lo riavremo indietro, saremo entusiasti”.

“Penso solo al lavoro svolto da Murph durante l'allenamento primaverile e in offseason, e che qualcosa del genere accada il giorno dell'apertura, fa schifo”, ha detto D'Arnaud riguardo all'affrontare un carico più pesante nelle prossime settimane. mi sento male per lui.” “Per me, è solo riscaldarsi, giocare, rinfrescarsi e provare a vincere una partita. Cerca di mantenerlo così semplice.”

“Quando Travis ha avuto una commozione cerebrale l'anno scorso, avevamo Murph – ha detto Snitker -. Come ho detto, siamo fortunati ad avere due attaccanti numero 1 nel nostro club. Lo dico solo per Murph, perché ha fatto tutto bene”. Ha concluso la primavera alla grande “Davvero ed era entusiasta di arrivare qui. È proprio una di quelle cose che succedono.”

