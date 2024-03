Eclissi solare totale dell'8 aprile 2024: percorso, ora e posti migliori da osservare

Scorri verso il basso per visualizzare l'elenco delle città degli Stati Uniti in cui sarà visibile l'eclissi solare totale dell'8 aprile, la durata dell'eclissi in quelle località e l'ora in cui inizierà l'eclissi totale, secondo GreatAmericanEclipse.com.

L’8 aprile 2024, una storica eclissi solare totale getterà un’ombra su alcune parti degli Stati Uniti, portando un evento di viaggio di massa sul percorso della totalità, dal Texas al Maine e in molti stati e città nel mezzo.

Un'eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa tra il sole e la Terra, bloccando completamente la faccia del sole per un breve periodo. Secondo la NASA.

Il percorso dell'ombra della luna sulla superficie terrestre è chiamato percorso della totalità e per vedere l'eclissi solare totale dell'8 aprile, gli spettatori devono trovarsi all'interno del percorso largo 115 miglia.

Viaggio nell'eclissi

Negli Stati Uniti, 31 milioni di persone vivono già lungo il percorso della totalità, portando il fenomeno celeste a portata di mano, ha detto a ABC News Michael Zeller, un esperto di mappatura delle eclissi solari presso GreatAmericanEclipse.com.

Ma per gli individui fuori dai sentieri battuti, è necessario un investimento di tempo e denaro per vivere appieno l’evento.

I cacciatori di eclissi, o amanti dell'ombra, sono individui che faranno quasi qualsiasi cosa e viaggeranno quasi ovunque per vedere un'eclissi totale, secondo Società Astronomica Americana.

“Esiste una comunità molto attiva di cacciatori di eclissi solari e faremo del nostro meglio per vedere un'eclissi solare in qualsiasi parte del mondo”, ha detto Zeller. “Siamo tutti uniti nel testimoniare l’inimmaginabile bellezza di un’eclissi solare totale”.

Riunendo esperti di eclissi e osservatori del cielo alle prime armi, l’eclissi solare totale dell’8 aprile dovrebbe essere il più grande evento di viaggio di massa negli Stati Uniti nel 2024, secondo Zeller, che l’ha paragonata a “50 Super Bowls simultanei in tutto il paese”.

“Se si considera il numero di persone che si prevede arriveranno nel percorso di un'eclissi solare totale, stimiamo che tali numeri equivalgano all'incirca a 50 Super Bowls simultanei in tutto il paese, dal Texas al Maine”, ha affermato.

Mappa dell'eclissi, percorso dell'eclissi totale

Negli Stati Uniti, il percorso dell’eclissi totale inizia in Texas e attraverserà Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Secondo la NASA, anche piccole parti del Tennessee e del Michigan vedranno un’eclissi solare totale.

Orari e luoghi migliori per osservare l'eclissi

Ecco un elenco di alcune delle città degli Stati Uniti in cui l'eclissi solare totale dell'8 aprile sarà più visibile – in attesa delle previsioni meteorologiche – la durata dell'eclissi in quelle località e l'ora in cui inizierà l'eclissi totale, secondo GreatAmericanEclipse.com.

Texas

Eagle Pass, Texas, 13:27 CST: 4 minuti e 23 secondi

Uvalde, Texas, 13:29 CST: 4 minuti e 16 secondi

Kerrville, Texas, 13:32 CST: 4 minuti e 23 secondi

Austin, Texas, 13:36 CST: 1 minuto e 53 secondi

Killeen, Texas, 13:36 CST: 4 minuti e 17 secondi

Fort Worth, Texas, 13:40 CST: 2 minuti e 34 secondi

Dallas, Texas, 13:40 CST: 3 minuti e 47 secondi

Arkansas

Little Rock, Arkansas, 13:51 CST: 2 minuti e 33 secondi

Jonesboro, Arkansas, 13:55 CDT: 2 minuti e 24 secondi

Poplar Bluff, Arkansas, 13:56 CDT: 4 minuti e 8 secondi

Missouri

Cape Girardeau, Missouri, 13:58 CDT: 4 minuti e 6 secondi

Illinois

Carbondale, Illinois, 13:59 CST: 4 minuti e 8 secondi

Mount Vernon, Illinois, 14:00 CST: 3 minuti e 40 secondi

Indiana

Evansville, Indiana, 14:02 CST: 3 minuti e 2 secondi

Terre Haute, Indiana, 15:04 EST: 2 minuti e 57 secondi

Indianapolis, Indiana, 15:06 EST: 3 minuti e 46 secondi

Ohio

Dayton, Ohio, 15:09 EST: 2 minuti e 46 secondi

Wapakoneta, Ohio, 15:09 EST: 3 minuti e 55 secondi

Toledo, Ohio, 15:12 EST: 1 minuto e 54 secondi

Cleveland, Ohio, 15:13 EST: 3 minuti e 50 secondi

Pennsylvania

Erie, Pennsylvania, 15:16 EST: 3 minuti e 43 secondi

New York

Buffalo, New York, 15:18 EST: 3 minuti e 45 secondi

Rochester, New York, 15:20 EST: 3 minuti e 40 secondi

Syracuse, New York, 15:23 EST: 1 minuto e 26 secondi

Vermont

Burlington, Vermont, 15:26 EST: 3 minuti e 14 secondi

Island Falls, Maine, 15:31 EST: 3 minuti e 20 secondi

Presque Isle, Maine, 15:32 EST: 2 minuti e 47 secondi