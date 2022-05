Aggiornamento di lancio Starliner OFT-2 di Boeing: cosa c’è in gioco

Il razzo Atlas V della United Launch Alliance con a bordo la navicella spaziale Starliner di Boeing viene visto mentre rotola sulla rampa di lancio per la missione OFT-2 prevista per il 19 maggio 2022.

Boeing Facendo un altro tentativo di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale con Starliner cabsule giovedì, quasi due anni e mezzo dopo il fallimento della prima missione dell’azienda.

Boeing sta sviluppando la sua navicella spaziale Starliner nell’ambito del programma Commercial Crew della NASA, dopo aver vinto quasi 5 miliardi di dollari in contratti per costruire la capsula. La società compete nell’ambito del programma contro Elon Musk SpaceX, che ha completato lo sviluppo della navicella spaziale Crew Dragon e lo è ora Nel quarto volo spaziale umano lavora per la NASA.

Lo sviluppo di Starliner da parte di Boeing ha dovuto affrontare diversi ostacoli negli ultimi tre anni.

La sua prima missione senza pilota nel dicembre 2019, chiamata Orbital Flight Test (OFT), Si è conclusa prematuramente dopo che un malfunzionamento del software ha fatto apparire la capsula nell’orbita sbagliata. La NASA ha indicato all’inizio di quest’anno, dopo un’indagine sulla questione, che lo sviluppo del software Boeing “era un’area in cui potremmo non aver avuto tutta l’intuizione e la supervisione che avremmo dovuto”.

Boeing ha tentato di lanciare il suo secondo test di volo orbitale, o OFT-2, ad agosto, ma L’azienda ha rilevato un problema con la valvola di spinta Mentre la navicella era ancora sulla Terra. Tredici delle 24 valvole ossidanti che controllano il movimento dello Starliner nello spazio hanno funzionato male dopo che l’umidità nel sito di lancio ha causato la corrosione e il modulo di servizio del veicolo spaziale è stato sostituito.

Boeing ha ora applicato un sigillante alle valvole ed è programmato per fare un altro tentativo di lanciare OFT-2 giovedì alle 18:54 ET.

Il razzo Atlas V trasporterà in orbita lo United Launch Alliance Starliner, dove inizierà un volo di 24 ore prima di attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. La missione dovrebbe durare alcuni giorni in totale prima che la capsula torni sulla Terra.

Il 45th Weather Squadron della US Space Force prevede che le condizioni siano libere per il lancio, con possibili interruzioni dovute a temporali sparsi intorno a Cape Canaveral in Florida. Un lancio di backup è previsto per venerdì, ma il tempo dovrebbe peggiorare quel giorno.