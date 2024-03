I possessori digitali di Final Fantasy 7 Rebirth non possono ottenere il gioco Platinum

I giocatori di Final Fantasy 7 Rebirth che hanno acquistato il gioco in formato digitale non potranno ottenere il gioco Platinum.

secondo KotakuDa quando Square Enix ha rilasciato la patch 1.020, una delle missioni secondarie finali del gioco di ruolo – Can't Stop, Won't Stop – può essere completata solo da coloro che hanno effettivamente acquistato il gioco.







Recensione di Final Fantasy 7 Rebirth – Recensione spoiler gratuita di FF7 Rebirth per il nuovo gameplay

“La serie di missioni è troppo piena di bug per alcune persone e, qualunque cosa tu faccia, non contesteranno i tuoi risultati”, ha detto una persona. giocatore Sul FF7 sottotitolo. “Ho percorso più di 32 chilometri sullo scooter più volte di seguito, ho provato diversi metodi per vedere se alla fine avrebbe funzionato, ma non ha mai funzionato nella sua ricerca.”

Un altro ha aggiunto: “È successo anche a me. Letteralmente l'ultima cosa che devo fare nel gioco prima di completare il mio primo gioco. Molto fastidioso.”



Sebbene l'aggiornamento abbia interrotto il gioco per chiunque tenti di ottenere questo trofeo, i giocatori con una copia fisica possono disinstallare Final Fantasy 7 Rebirth, disconnettere la propria PS5 da Internet e quindi reinstallarla utilizzando il proprio disco. Se hai salvato prima dell'aggiornamento, dovresti vedere apparire il trofeo. Tuttavia, i proprietari digitali dovranno attendere fino a quando Square non implementerà la soluzione. Scusa.

Final Fantasy 7 Rebirth è stato rilasciato il 29 febbraio con grande successo di critica. Ed lo ha descritto come una “rivisitazione completa ma accattivante” del gioco originale nella sua recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.

Square Enix ha anche annunciato che la colonna sonora del gioco sarà rilasciata il 10 aprile, con alcuni brani già disponibili per lo streaming.