Thompson dice che il giorno libero di Harper è stato programmato dopo una giornata di autunno spaventoso – NBC Sports Philadelphia

La spaventosa caduta di Bryce Harper davanti alla telecamera nella panchina dei Phillies nel primo inning della sconfitta per 12-4 di sabato non è stata la ragione per cui è stato escluso dalla formazione di domenica.

Almeno non il motivo principale.

Il manager dei Phillies Rob Thompson ha detto che domenica era un giorno libero programmato per Harper due ore prima della fine della serie contro i Braves.

“Era comunque un giorno libero programmato perché non ha giocato molto in primavera”, ha detto. “Quindi cade davvero bene nella fotocamera.

“Era un po' pianificato. Non ha giocato molto alla fine dell'allenamento primaverile. Ha giocato solo due partite negli ultimi otto giorni o qualcosa del genere.”

“Non l'ho visto oggi, ma ieri sera si è sentito bene.”

Harper si è grattato la mano sinistra mentre lanciava ma è rimasto in gioco per sette inning. È stato rimosso per iniziare in cima all'ottavo perché il gioco era fuori controllo. Si prevede che Thompson sarà in formazione per la partita di apertura della serie di lunedì contro i Reds e il mancino Andrew Abbott.

La decisione dei Phillies di contrapporre Harper al loro rivale di divisione dopo due brutte partite per iniziare la stagione sembra chiaramente strana. Tuttavia, Harper non è apparso in nessuna partita della Grapefruit League dal 14 marzo al 23 marzo poiché aveva a che fare con rigidità alla schiena. Era impegnato per tutto il campo, allenandosi ogni giorno la mattina presto nella sua nuova posizione, prima base, nella metà campo di Clearwater con l'allenatore esterno Bobby Dickerson e iniziando nove delle 14 partite nelle prime due settimane di marzo. È tornato in formazione per le ultime tre partite primaverili.

“Sto cercando di prendermi cura di loro”, ha detto Thompson spiegando perché Harper e Bryson Stott erano fuori dalla formazione contro Chris Sale. “Abbiamo avuto due giorni liberi nel primo mese. Quindi è come un allenamento primaverile senza 44 giocatori in più. E con il placcaggio sinistro, pensiamo di coinvolgere altri giocatori e semplicemente di proteggerli. Non necessariamente hanno fare quello.” Bisogno vacanza.”

Thompson non era sicuro che Harper sarebbe stato disponibile dalla panchina.

La partita con Sale probabilmente ha avuto un ruolo. È uno dei giocatori più divertenti e potenti del gioco e ha mantenuto una linea di battuta di .203/.256/.278.

“È roba, la fessura del braccio, lo slider ampio. Contro i destrimani, inizia dal piatto e ritorna al piatto. Devi essere in grado di valutarlo davvero, e quando non lo vedi in ogni caso, può essere dura “, ha detto Thompson. “Ma abbiamo (una macchina per il lancio del campo) nel seminterrato. Stiamo cercando di collegare questa cosa e ottenere quanti più look possibili.”