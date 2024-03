Novità dal backstage del debutto di Jade Cargill visto a WWE SmackDown

Paras Griffin/Getty Images

Jade Cargill è ora in viaggio per WrestleMania, dopo essere apparsa a WWE SmackDown venerdì per supportare Naomi e Bianca Belair. Il look includeva un ingresso nuovo di zecca, che differiva dal suo ingresso troncato alla Women's Royal Rumble, poiché l'ex star della AEW appariva in silhouette, circondata da luci progettate per assomigliare all'universo.

Secondo Fightful Select, l'ingresso di Cargill è in lavorazione da un po' di tempo e potrebbero esserci ulteriori cambiamenti prima del match di Cargill a WrestleMania 40. Secondo quanto riferito, la WWE ha lavorato duramente sull'ingresso di Cargill, chiedendo consigli sugli angoli di ripresa, illuminazione, suono e altri aspetti dell'ingresso. Entrata. Cargill collaborerà con Belair e Naomi per affrontare Kairi Sane, Asuka e Dakota Kai del Damage CTRL al Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania.

L'ex campionessa AEW TBS ha firmato con la WWE a settembre e, con l'eccezione di rare apparizioni sulla televisione della WWE, non ha lottato per la compagnia fino a gennaio, facendo il suo debutto alla Women's Royal Rumble dove ha dato spettacolo. Cargill è rimasta lontana dalla televisione dopo la Rumble, ma è stata presa in giro per un'apparizione prima del pay-per-view “SmackDown” di venerdì scorso, dove ha aiutato a supportare Naomi e Belair nella loro guerra con Damage CTRL. A meno che Cargill non venga prenotata per qualche match tra oggi e il prossimo fine settimana, il suo match a WrestleMania sarà il primo royal non-fight di Cargill dallo scorso settembre, quando perse contro Kris Statlander nell'ultimo match di Cargill in AEW. Inoltre, la partita sarà la prima partita di Cargill da febbraio 2023.

