Agenti liberi nessuna offerta 2022-23

Ogni squadra aveva una scadenza di venerdì alle 20:00 ET per decidere se offrire contratti a tutti i giocatori idonei all’arbitrato salariale. I giocatori che non hanno un contratto entro la scadenza diventano free agent, mentre i giocatori che hanno un contratto hanno tempo fino al 13 gennaio per raggiungere un accordo con il loro club prima che i numeri arbitrali vengano scambiati. Entrambe le parti possono continuare a lavorare su un accordo dopo quella data, ma alcune finiscono in udienze arbitrali.