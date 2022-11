Nvidia ritiene che i cavi dell’RTX 4090 si siano sciolti perché non erano completamente collegati

Settimane dopo che Nvidia ha dichiarato che stava indagando sui rapporti secondo cui i cavi di alimentazione della scheda grafica RTX 4090 si stavano sciogliendo e bruciando, la società afferma che potrebbe sapere perché: non erano completamente collegati.

in Partecipa al forum di assistenza clienti Venerdì, Nvidia ha dichiarato che stava ancora indagando sui rapporti, ma i suoi risultati “suggeriscono” che un collegamento non sicuro fosse un problema comune. Dice anche che ha ricevuto circa 50 segnalazioni del problema.

La scheda di punta di Nvidia utilizza il cosiddetto connettore di alimentazione 12VHPWR, che è un nuovo standard non supportato nativamente dalla maggior parte degli alimentatori già presenti nei loro computer. Per questo motivo, viene spedito un adattatore – o “adattatore di alimentazione”, come lo chiama il post di venerdì – nella confezione. I rapporti iniziali degli utenti hanno incolpato l’adattatore, con alcuni che affermavano che il cavo di fusione aveva danneggiato anche la GPU da $ 1.599.

Può essere facile interpretare i risultati dell’azienda come una colpa per gli utenti. Certo, Nvidia non sta uscendo bene e Dire È un errore dell’utente, ma è praticamente implicito nel post. Sembra anche una spiegazione molto conveniente, dal momento che le persone hanno ipotizzato per quasi un mese che il problema sia causato da qualcosa di più complesso, come una cattiva saldatura o un cablaggio troppo piccolo per essere gestito in modo affidabile con l’enorme quantità di energia iniettata.

Questo è molto del connettore che sarà fuori dalla presa. Immagine: GamersNexus

ma, Giocatori, un porto rispettato nella comunità degli sviluppatori di PC per i suoi test rigorosi, è giunto sostanzialmente alla stessa conclusione all’inizio di questa settimana. video Inserito mercoledì dal portoche ha esaminato gli adattatori danneggiati inviati dai telespettatori e ha effettuato test approfonditi e rapporti sul problema, ha mostrato che i connettori presentavano linee di usura, il che significa che non erano completamente inseriti nello slot. Giocatori Dice anche che alcune persone sembrano aver perso il contatto completo di diversi millimetri. Il suo video mostra che una connessione allentata può causare un surriscaldamento eccessivo della spina, se è collegata male e inclinata.

Il post di Nvidia include un’immagine di come appare il connettore quando non è completamente collegato, e sembra più facile perderlo rispetto a qualcosa che è fuori di 2 mm e bloccato ad angolo (probabilmente a causa dei cavi tirati troppo stretti durante l’installazione). Sarebbe più facile perdere l’RTX 4090 di terze parti rispetto alla versione Nvidia mostrata nelle immagini sottostanti.

Se hai una di queste carte nel tuo computer, dovresti probabilmente ricontrollare che la tua carta abbia lo stesso aspetto della carta in basso.

Nvidia dice che dovresti assicurarti che il cavo sia completamente collegato prima di accendere il computer. Immagine: Nvidia

Tuttavia, va notato che Nvidia potrebbe non esserlo completamente Senza colpa qui. L’altra cosa che esce dall’immagine che hai postato è che il connettore ha un interruttore di blocco. In teoria, questa è una caratteristica che dovrebbe impedire che questo genere di cose accada, purché fornisca un buon feedback quando lo si collega. secondo GiocatoriTuttavia, gli adattatori non scattano in posizione in modo udibile, anche quando sono completamente inseriti.