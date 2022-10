La skin di Modern Warfare 2 Burger King è venduta a un ottimo prezzo

immagine dello schermo : Activision / Burger King / Kotaku

Proprietà Burger King Call of Duty: Modern Warfare II La pelle dell’operatore, un uomo con dei bei baffi e Maglietta Burger TownViene venduto su eBay per la metà del prezzo richiesto dell’intero gioco di $ 69,99.

Lo ripeterò a tuo vantaggio. Burger King, a casa massiccioin collaborazione con Guerra moderna II Ed estratto dai suoi tesori di grasso bollente esclusivamente Call of Duty pelle. È un ragazzo con dei bei baffi e una maglietta che dice Burger Town, merluzzo Acquista l’hamburger in franchising e le uova di Pasqua su di esso. Il ragazzo, chiamiamolo Bobby, è in vendita su eBay per circa 30 dollari.

Questo non è ciò che voleva dire Burger King. Dovresti acquistare la crosta, in bundle con 1 ora di punti esperienza doppi, come parte del tuo impero del fast food Guerra moderna II pasto, o Guerra moderna II Hungry Jack’s Bicontour se sei in Australia.

Ma dal momento che la promozione è disponibile solo in 39 paesi, esclusi gli Stati Uniti e il Regno Unito, alcune persone hanno voglia di un hamburger e faranno di tutto per ottenerlo. Altrove, luoghi come il Messico e l’Arabia Saudita consentiranno ai clienti di mangiare patatine fritte da loro dentro Guerra moderna II castelloE il merluzzo– A tema Burger Kings. E a Parigi, dal 29 al 30 ottobre, i clienti potranno giocare allo stand degli ordini, Adweek Rapporti. Forse lo faranno la morte prossimo.

Ma nel sogno vado avanti a me stesso. La gente può pensare solo ai baffi ora. È così… pieno. La cronologia di eBay mostra che la pelle di rivendita durerà Fino a $ 39,99, sebbene la maggior parte delle vendite siano comprese tra $ 20 e $ 35, tutte molto più economiche di un biglietto aereo. La skin di Burger King sembra essere limitata e non effettivamente chiusa, quindi se spendi nove, cinque e cinque pelucchi fuori limite Call of Duty Skin, almeno sarai in grado di usarla.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni A gift for literally everybody.

Gifts under $20, $10, and even $5. It’s Wish, the catch-all shop for all of the above.

Activision Blizzard, Call of Duty’s publisher, has its current marketing strategy determined by chief marketing officer Fernando Machado, who, before video games, ha condotto diverse campagne pubblicitarie per Burger King Come CMO di Brands International Restaurant. Inizierò a giocare Call of Duty Dialogo indietro e facci sapere se sono anche tutte le pubblicità di Burger King.