Una fonte dice che Bucs LB Shaquil Barrett è uscito per la stagione con un Achille strappato

Tampa, Florida – Tampa Bay Buccaneers linebacker esterno Shaquille Barrett Salterà il resto della stagione 2022 dopo la rottura del tendine d’Achille, ha detto venerdì una fonte ad Adam Shifter di ESPN.

Una risonanza magnetica di venerdì ha confermato la rottura dell’Achille, con la fonte che afferma che Barrett dovrebbe uscire tra sette e nove mesi.

Barrett si è infortunato in gioco tre e tre durante il terzo quarto della sconfitta per 27-22 di giovedì contro i Baltimore Ravens. Accompagnato dai preparatori atletici, Barrett è uscito dal campo con a malapena alcun peso sulla parte inferiore della gamba sinistra ed è stato portato negli spogliatoi una volta a bordo campo.

Il 29enne ha giocato tre licenziamenti in otto partite in questa stagione e il quarto a Tampa Bay, ma giovedì sera è stata forse una delle sue migliori prestazioni della stagione, con un licenziamento, tre contrasti per sconfitta e quattro contrasti combinati. E un tasso di compressione del 21,1% prima di lasciare il gioco.

I Buccaneers si sono arresi tre touchdown dopo che Barrett ha lasciato la partita nel terzo quarto. è stato sostituito da Antonio Nelsonche ha avuto cinque sack la scorsa stagione.

Barrett, due volte Pro Bowler, è stato una delle prime scelte nei Buccaneers dalla sua stagione di successo nel 2019, quando ha guidato la NFL con un sorprendente 19,5 sack. I 40,5 sack di Barrett sono i quarti più di qualsiasi altro difensore dal 2019, proprio dietro di lei Aaron Donaldcosì come le sue 12 partecipazioni obbligatorie.

L’infortunio di Barrett non poteva arrivare nel peggiore dei casi per Tampa Bay. I Buccaneers hanno perso cinque delle ultime sei partite e sono scesi a un record di 3-5. La loro difesa ha rinunciato alle 632 yard veloci della prima gara nelle ultime quattro settimane – il massimo nella NFL – e l’unità ha lottato per fare pressione sui quarterback avversari.

La prossima settimana, i Bucs affronteranno i detentori del Super Bowl Los Angeles Rams, che hanno perso tre volte dal 2020, inclusa una sconfitta dal 30 al 27 gennaio che ha eliminato i Buccaneers dalla postseason.