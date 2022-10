Perché Sony potrebbe pentirsi di aver bloccato l’accordo Xbox Activision Blizzard

La massiccia acquisizione da parte di Microsoft del colosso dei giochi Activision Blizzard appare sempre più in dubbio, il che fa sorgere la domanda: cosa sarebbe dopo se fallisse?

all’inizio dell’anno, Microsoft ha delineato i piani per acquisire Activision Blizzard Inc. per 68,7 miliardi di dollari. L’accordo è il più grande nella storia dei videogiochi e il più grande che il gigante della tecnologia abbia tentato fino ad oggi. Si trova in un contesto di enorme incertezza economica, crivellato di inflazione e di instabilità politica globale generale.

Viviamo in tempi straordinari. Si può dire che i regolatori sono stati quasi addormentati al volante negli ultimi dieci anni. Le aziende tecnologiche hanno acquistato enormi porzioni della loro concorrenza per diventare completamente dominanti nel proprio spazio. Facebook, ora noto come Meta, ha acquistato Instagram e WhatsApp e controlla sostanzialmente la maggior parte dei social media occidentali. Google ha dominato la ricerca su Internet, con la capacità di inondare milioni di aziende per capriccio ogni volta che “modificano” i loro algoritmi. La Disney, nonostante la sua fama nell’intrattenimento, ha acquisito Marvel, Star Wars, Fox e vari altri marchi con concessioni minime. Ma il tempo di gioco potrebbe essere finito.

L’era del consolidamento potrebbe volgere al termine, poiché la “big tech” cade al microscopio tra le autorità di regolamentazione. Martedì, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha impedito a Meta di acquisire la piattaforma GIF Giphy, nonostante avesse precedentemente acquistato una serie di piattaforme di social media in aumento. Goldman Sachs ha anche aiutato il cliente a scaricare una montagna di azioni Activision Blizzard, il che ha inviato un segnale molto chiaro che c’erano molti sospetti.

Qualunque sia la ragione, sembra sempre più probabile che il grande affare Xbox di Activision Blizzard possa essere in pericolo. Si pone la domanda: qual è il prossimo passo di Microsoft se l’accordo fallisce?

L’accordo Xbox Activision potrebbe davvero fallire?

(Credito immagine: Microsoft)

Sta iniziando a sembrare che ci sia una reale possibilità che il grande affare Activision Blizzard di Microsoft non vada a buon fine. Viene tra le crescenti pressioni della Capital Markets Authority del Regno Unito e lo scetticismo pubblico sul fatto che giganti della tecnologia come Microsoft faranno la cosa giusta con le loro acquisizioni.

Il regolatore britannico ha emesso qualcosa documento ridicolo Lo individua questo mese, essenzialmente facendo eco ai punti di discussione di Sony mentre diffama Microsoft. È unilateralmente sconcertante sull’intera faccenda, poiché la CMA ignora selettivamente alcuni fatti durante la sua decisione. CMA afferma che Microsoft ha “mostrato uno schema” per la creazione di contenuti esclusivi dagli studi acquisiti per Xbox (shock, orrore) – Sebbene abbia palesemente omesso titoli multipiattaforma come Minecraft Dungeons e Minecraft Legends, insieme agli attuali giochi di servizio come Fallout 76 e The Elder Scrolls Online. La ricerca della CMA per catturare le cannucce li ha portati a farlo progetto di mezzanotte Da uno dei nostri rapporti intermedi – Questo è un gioco che non esiste ufficialmente.

La CMA inoltre non riconosce che alcuni contenuti Microsoft di Bethesda sono ancora presenti sui servizi in abbonamento di Sony oggi, mentre afferma che Microsoft utilizzerà Call of Duty per “danneggiare” la posizione di Sony, ignorando che Sony è e rimarrà il leader di mercato dopo il suo acquisizione.

Il documento scrive a mano l’affermazione di Microsoft secondo cui Nintendo ha successo senza Call of Duty sostenendo che Nintendo non è nemmeno in concorrenza con Xbox e PlayStation. Presumibilmente, Nintendo non è un concorrente nello spazio a causa della sua attenzione alla “famiglia”, ignorando il fatto che Nintendo Switch ha Montagne di giochi violenti e alcuni letteralmente proibito su Xbox per esserlo anche tu Ecchi (Non cercare quella parola al lavoro.)

(Credito immagine: CMA)

Perché sto inveendo sul CMA? In primo luogo per illustrare l’ignoranza persistente e persistente dell’organizzazione di tutto ciò che riguarda la tecnologia, nonché di tutto ciò che ha a che fare con i giochi. La prima fase dell’esame CMA sembra riguardare lo stripping di Twitter piuttosto che i dati di mercato effettivi. Almeno in teoria, la seconda fase dovrebbe portare a un esame più approfondito di come l’accordo influenzerà il mercato del Regno Unito.

Se qualcosa rovina l’accordo, è molto probabilmente una combinazione di incompetenza e proiezione. Avendo consentito alle aziende tecnologiche di affrettarsi con le acquisizioni per decenni, le autorità di regolamentazione potrebbero riesaminare il loro scopo in un mondo in cui Meta ha distrutto Instagram ed eroso le protezioni della privacy su WhatsApp, mentre Google è diventato l’arbitro globale di ciò che puoi vedere online.

Microsoft ha descritto l’opposizione alla CMA come “fuori luogo” e, francamente, non c’è parola migliore per descriverla. A differenza dei motori di ricerca e dei social media, l’industria dei giochi è vivace e competitiva, con molto spazio per i giovani emergenti per sconvolgere il settore. Lo stesso non si può dire per molti altri nascenti regolatori delle industrie di Internet, che non sono riusciti a farlo, sairegolare – ma sto divagando.

Non vi è alcuna garanzia che l’accordo fallirà, ovviamente. Microsoft potrebbe scendere a compromessi, come un fermo impegno contrattuale a mantenere Call of Duty su PlayStation in perpetuo, ad esempio. Ma diciamo che l’accordo non va a buon fine per qualsiasi motivo, quindi quali sono le prospettive per Xbox?

Se fallisce, cosa può fare Microsoft dopo?

(Credito immagine: Activision)

La frase “fai attenzione a ciò che desideri” mi viene in mente in relazione all’intera situazione, poiché ritengo che il coinvolgimento di PlayStation con le autorità di regolamentazione abbia dato a Microsoft il mandato di togliersi i guanti e tornare ai giorni violenti dell’era Xbox 360 .

Per anni, Microsoft ha agito come un’azienda che voleva coesistere con PlayStation a vantaggio dell’industria in generale. Microsoft continua a supportare Minecraft, Fallout 76, The Elder Scrolls Online e altri giochi che hanno preceduto le acquisizioni. Nel frattempo, Sony si è costruita la reputazione di ritagliarsi parti esclusive di giochi come Destiny e Call of Duty a spese dei giocatori Xbox e PC. Ciò si è esteso a interi franchise come Final Fantasy con periodi di esclusività ambigui che creano confusione per i clienti Xbox.

Non invidio Sony per averlo fatto: alla fine della giornata è tutto lavoro. Qui parlo analiticamente. L’unico cavallo che possiedo personalmente in questa gara, da fan, è Blizzard, che voglio liberare dal suo CEO, Bobby Kotick. Secondo quanto riferito, Coty, che è ancora al timone dell’azienda, ha supervisionato la cultura del “fratello” ed era a conoscenza delle accuse di molestie sessuali. Ciò ha portato a una causa in corso nei tribunali della California.

Spero anche di vedere rivivere i franchise dormienti di Activision Blizzard, come Starcraft o Guitar Hero, Come notato da Phil Spencer, CEO di Microsoft Games. Activision Blizzard oggi è un gioco di truffe sui prezzi che insegue le tendenze e lascia morti montagne di amate IP perché fa solo milioni invece di miliardi.

I fan di molti classici franchise Blizzard sperano che Microsoft recuperi alcune delle IP classiche dell’azienda come Starcraft, in un mondo in cui Activision le ha lasciate marcire. (Credito immagine: Blizzard)

Questa è l’ironia organizzativa qui, davvero. I giocatori, indipendentemente dalla piattaforma, trarranno vantaggio da questo accordo, con più giochi su più piattaforme. Si può sostenere che anche i dipendenti di Activision Blizzard ne trarranno vantaggio, dato che Microsoft ha indicato un atteggiamento abbastanza rilassato nei confronti dei sindacati. Ma per qualsiasi motivo, i regolatori sembrano intenzionati a preservare lo status quo proprio per il bene della Sony PlayStation.

Sony potrebbe finire per pentirsi di essere stata coinvolta. In un mondo in cui i regolatori si sono seduti per Microsoft e gli è stato detto che il modo di fare affari di Sony è il modo giusto, Sony può inavvertitamente entrare in una situazione in cui perde guerre di offerte sui contenuti a sinistra, a destra e al centro.

Microsoft potrebbe facilmente ottenere un accordo di marketing Call of Duty da Sony. Un titolare di console Xbox può scaricare un mucchio di soldi in Square Enix per esclusivi giochi di Final Fantasy. Potrebbe spendere milioni di dollari per creare franchise come Monster Hunter, Grand Theft Auto, Persona e chissà cos’altro, esclusive Xbox a tempo. Tencent può assumere strategie, conquistare posizioni strategiche e influenti nelle aziende acquistando azioni su account PlayStation.

Dopotutto, la società avrebbe 70 miliardi di dollari con cui giocare. Inoltre, in questo clima economico inflazionistico, acquisire quel denaro è importante. Senza i guanti, Microsoft potrebbe cambiare completamente le sue tattiche e le autorità di regolamentazione essenzialmente le darebbero il mandato di farlo.

L’accordo vacillante potrebbe finire per peggiorare per PlayStation e per i consumatori in generale

(Credito fotografico: Fonte: Trish Tunney/GDC)

Microsoft potrebbe facilmente creare un clima in cui i giocatori PlayStation finiranno per vedersi negare più giochi di quanto sarebbero stati se a Microsoft fosse stato semplicemente permesso di completare l’acquisizione – e ci saranno pochi regolatori che possono intervenire qui poiché saranno solo accordi commerciali tra due società libere.

L’ho scritto prima Sony sa che Microsoft non rimuoverà Call of Duty da PlayStation. C’è Minecraft come ottimo esempio, ritirando molti soldi rimasti sulla PlayStation, inoltre, non è il cattivo. Microsoft è stata attaccata dai media per aver preso un accordo esclusivo a tempo su Rise of the Tomb Raider del 2015 alcuni anni fa e da allora non ha riconsiderato quell’approccio. Tuttavia, tutta questa prova potrebbe lasciarle poche opzioni se vuole essere ancora competitiva.

Letteralmente, nessuno vuole vedere Call of Duty lontano dalla PlayStation.

Il messaggio che i regolatori potrebbero finire per inviare qui è “fare affari come Sony”. Dicendo ai dipendenti Activision: “No, non meriti di meglio”. Dice anche ai fan del catalogo di Activision di accettare un ciclo infinito di Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, per mantenere i soldi in entrata. Suggerisce poche speranze per il ritorno di Starcraft, Guitar Hero, Prototype o altri franchise classici.

Forse la cosa più eclatante è che la CMA sembra intenzionata a impedire ai consumatori di ottenere un affare migliore Xbox Game Pass – Nonostante il fatto che questa sia la ragione dell’esistenza dell’intero corpo. La CMA afferma che i giocatori PC e Xbox dovrebbero pagare $ 70 per Call of Duty invece di $ 10. E perché? Semplicemente perché il leader di mercato ha scelto di non competere. Nella migliore delle ipotesi equivale a una negligenza al dovere, ma sembra essere alla pari con il corso ogni volta che un ente governativo si interessa anche al massimo dell’industria dei videogiochi.

Ma ehi, se è quello che vogliono i regolatori, Microsoft potrebbe fare il suo gioco. Se Microsoft è costretta a competere alle condizioni di Sony, questo potrebbe essere un mondo in cui Sony potrebbe ritrovarsi a rimpiangere la propria esistenza.