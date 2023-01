Sheryl Lee Ralph, Chris Stapleton e Babyface si esibiranno al pre-show del Super Bowl 2023

Cnn

È arrivata la scaletta completa dell’intrattenimento per il Super Bowl 2023.

Oltre all’atteso Rihanna Mostra la metà delle prestazioniun certo numero di dignitari di Hollywood si uniscono al principale evento sportivo come artisti prima dello spettacolo.

NFL annunciare Martedì, l’attrice vincitrice dell’Emmy Award Sheryl Lee Ralph eseguirà “Lift Every Voice and Sing” durante il pre-show. La star di “Abbott Elementary” in particolare Ha cantato sul palco Mentre accetta un Emmy Award nel 2022.

Insieme a Ralph nei festeggiamenti pre-spettacolo c’è l’artista di musica country vincitore del Grammy Award Chris Stapleton, scelto per cantare l’inno nazionale. Anche il bassista R&B Kenneth “Babyface” Edmonds si esibirà alla voce, con una performance di “America the Beautiful”.

Ogni artista avrà un talento di accompagnamento per fornire la lingua dei segni americana (ASL) per conto della National Association of the Deaf (NAD), secondo Rilascio della NFL.

Il premio Oscar Troy Cutsur firmerà l’inno nazionale insieme a Stapleton. Kosur Ha vinto un Oscar come attore non protagonista nel 2022 per il suo lavoro in “CODA”, diventando la seconda persona sorda a vincere un Oscar per la recitazione dopo Marlee Matlin.

Nel caso avessi bisogno di più clamore del Super Bowl LVII prima del match del 12 febbraio, ecco il nostro dolce promemoria che Rihanna ha rilasciato un teaser a riguardo. Instagram per spingerti fino ad allora.