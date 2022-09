Kim Kardashian trasuda glam dopo uno spettacolo di D&G con i bambini a Saint, Chicago e Psalm durante la MFW

Kim Kardashian ha conquistato il glamour hollywoodiano sabato quando ha lasciato la sfilata Dolce & Gabbana SS23 durante la settimana della moda milanese.

Il personaggio della realtà, 42 anni, è stato raggiunto da tre dei suoi quattro figli, partendo insieme a Saint, sei, e Chicago, quattro, mentre teneva in braccio il Salmista di tre anni.

Dolce & Gabbana ha presentato la sua nuova collezione, disegnata in collaborazione con la star, che è salita in passerella per chiudere la sfilata.

Kim indossava uno splendido abito nero impreziosito da scollo quadrato, spalline sottili e uno spacco sulla schiena.

Ha abbinato il suo splendido look a dei tacchi neri attaccati alla parte inferiore della gamba, prima di aggiungere una collana incrociata e orecchini pendenti abbinati.

Le sue ciocche platino sono ora raccolte in un’alta crocchia a forma di alveare, dove due ciocche di capelli sono state lasciate elegantemente incorniciate per incorniciare il suo viso.

La bellezza ha aggiunto una tavolozza di trucco glamour quando ha lasciato lo spettacolo di piazza siciliana con la sua famiglia.

Saint e Psalm sono stati semplicemente abbinati a completi monocromatici, mentre Chicago ha aggiunto un tocco di glamour con un corsetto di strass e una borsa con dettagli di diamanti.

Anche la sorella di Kim, Khloe, ha partecipato allo spettacolo, indossando una tuta nera con hot pants di strass e un corsetto abbinato.

Le sue ciocche bionde graduate sono state modellate in una crocchia super morbida, lasciando cadere lunghe ciocche.

Designer: A conclusione della sfilata, Kim è scesa in passerella insieme agli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce

Produzione: lo spettacolo, che è stato trasmesso in diretta su Instagram, si è aperto con eccitanti lampi di luce, il rumore dei clic dei paparazzi e gli effetti sonori delle urla di “Ti amiamo Kim”, prima che un video clip fosse fatto esplodere sullo schermo mentre le modelle è sceso in pista.

I tre bambini si sono seduti in prima fila nello spettacolo insieme alla figlia di nove anni di Kim, North, alla nonna Kris Jenner e alla zia Khloe.

Kim condivide quattro figli con l’ex marito Kanye West, poiché la coppia l’ha chiamata ufficialmente a dimettersi in tribunale all’inizio di quest’anno dopo sei anni di matrimonio.

Lo spettacolo, che è stato trasmesso in diretta su Instagram, si è aperto con drammatici lampi di luce, il rumore dei clic dei paparazzi e gli effetti sonori delle urla di “We love you Kim”, prima che un video clip venisse fatto esplodere sullo schermo mentre le modelle prendevano la pista.

E per chiuderla, Kim è scesa in passerella insieme agli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce.

La nuova collezione è stata progettata in collaborazione con Kim, con i look caratterizzati da una sfilza dei suoi pezzi distintivi su misura e consumati, mentre le modelle hanno indossato la collana “KIM” quando hanno sfilato in passerella.

E lanciando una selezione limitata sul loro sito web dopo lo spettacolo, gli acquirenti possono ora acquistare una maglietta Dolce & Gabbana da £ 150 con la stampa di Kim che mangia pasta.

La collaborazione, che è stata soprannominata “Ciao, Kim”, lo ha sconvolto sui social media nei prossimi giorni, con una sfilza di pubblicità in stile Old Hollywood con Kim.

Ha cambiato ancora una volta la famosa attrice Marilyn Monroe nella nuova campagna, che l’ha vista addirittura sfoggiare nei locali del department store Dolce & Gabbana a Milano.

Guardando l’epitome del glamour italiano, una pubblicità mostrava i suoi capelli biondo perossido che si spazzolavano via mentre mangiava un cono di gelato tradizionale, circondata da un inseguimento di paparazzi.